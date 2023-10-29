اليوم السابع
Ads
الأحد، 29 أكتوبر 2023 09:40 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية تقارير مصرية

درجات الحرارة المتوقعة بكافة الأنحاء حتى الجمعة.. العظمى بالقاهرة بين 29 و31

الأحد، 29 أكتوبر 2023 09:27 م
درجات الحرارة المتوقعة بكافة الأنحاء حتى الجمعة.. العظمى بالقاهرة بين 29 و31 الطقس
كتب محمود راغب

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، حالة الطقس المتوقعة حتى الجمعة المقبل 3 نوفمبر 2023، حيث متوقع أن يسود طقس مائل للحرارة نهاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية، حار على جنوب سيناء وشمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد، لطيف فى أول الليل مائل للبرودة فى آخره على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، لطيف على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.
 
وينشر اليوم السابع لقرائه تفاصيل درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة حتى الجمعة  المقبل 3 نوفمبر  2023 كما يلى:
 

الأحد 29 أكتوبر: 

القاهرة والوجه البحرى العظمى 31 درجة الصغرى 22 درجة
 
السواحل الشمالية العظمى 29 درجة الصغرى 21 درجة
 
جنوب سيناء العظمى 33 درجة الصغرى 23 درجة
 
 شمال الصعيد العظمى 34 درجة الصغرى 20 درجة
 
جنوب الصعيد العظمى 36 درجة الصغرى  23 درجة
 

الاثنين 30 أكتوبر: 

القاهرة والوجه البحرى العظمى 30 درجة الصغرى 21 درجة
 
السواحل الشمالية العظمى 28 درجة الصغرى 20 درجة
 
جنوب سيناء العظمى 33 درجة الصغرى 24 درجة
 
 شمال الصعيد العظمى 34 درجة الصغرى 19 درجة
 
جنوب الصعيد العظمى 36 درجة الصغرى  23 درجة
 

الثلاثاء  31 أكتوبر  : 

القاهرة والوجه البحرى العظمى 29 درجة الصغرى 21 درجة
 
السواحل الشمالية العظمى 27 درجة الصغرى 20 درجة
 
جنوب سيناء العظمى 32 درجة الصغرى 23 درجة
 
 شمال الصعيد العظمى 32 درجة الصغرى 18 درجة
 
جنوب الصعيد العظمى 35 درجة الصغرى  22 درجة
 

الأربعاء  1 نوفمبر   : 

القاهرة والوجه البحرى العظمى 29 درجة الصغرى 21 درجة
 
السواحل الشمالية العظمى 27 درجة الصغرى 20 درجة
 
جنوب سيناء العظمى 32 درجة الصغرى 23 درجة
 
 شمال الصعيد العظمى 30 درجة الصغرى 18 درجة
 
جنوب الصعيد العظمى 35 درجة الصغرى  22 درجة

الخميس  2 نوفمبر   : 

القاهرة والوجه البحرى العظمى 29 درجة الصغرى 21 درجة
 
السواحل الشمالية العظمى 28 درجة الصغرى 20 درجة
 
جنوب سيناء العظمى 32 درجة الصغرى 23 درجة
 
 شمال الصعيد العظمى 30 درجة الصغرى 18 درجة
 
جنوب الصعيد العظمى 34 درجة الصغرى  22 درجة

الجمعة  3 نوفمبر   : 

القاهرة والوجه البحرى العظمى 30 درجة الصغرى 21 درجة
 
السواحل الشمالية العظمى 26 درجة الصغرى 20 درجة
 
جنوب سيناء العظمى 32 درجة الصغرى 23 درجة
 
 شمال الصعيد العظمى 31 درجة الصغرى 18 درجة
 
جنوب الصعيد العظمى 34 درجة الصغرى  22 درجة
 
 






حالة الطقس

حالة الطقس اليوم

حالة الطقس غدا

حالة الطقس في الإسكندرية

حالة الطقس في القاهرة

حالة الطقس الان

حاله الطقس

حالة الطقس في مصر

الطقس في مصر

حاله الطقس اليوم

حالة الطقس فى القاهرة

هيئة الارصاد الجوية

حالة الطقس الان في القاهرة

اخبار الطقس غدا

اخبار الطقس اليوم

اخبار الطقس في مصر

اخبار الطقس الان

حاله الطقس غدا

الطقس في الأيام المقبلة

الطقس اليوم فى مصر




مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة