خطوات تعديل الاشتراك التأمينى لأصحاب الأعمال والمصريين بالخارج.. التفاصيل

كتب مدحت وهبة

كشفت الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي بأن القانون أجاز لفئة أصحاب الأعمال والعاملين المصريين بالخارج بتعديل فئة دخل الاشتراك في نظام التأمين الاجتماعي إلى فئة الدخل الأعلى بشرط يكون أدي جميع المبالغ المستحقة عليه حتى تاريخ تقدمه بطلب التعديل أو تعدي فئة الدخل إلى فئة دخل الاشتراك الأقل وذلك بعد تقديم الأسباب المبررة لذلك ولا يتم التعديل إلا بعد دراسة تلك الأسباب .

ويكون التعديل من الشهر التالي لتقديم طلب التعديل و الالتزام بباقي الشروط الواردة باللائحة التنفيذية .

خطوات الخدمة

يتقدم صاحب العمل أو المصري من العاملين بالخارج بطلب تعديل فئة الاشتراك إلي فئة الاشتراك الأعلي بشرط أداء جميع المبالغ المستحقة عليه حتي تاريخ تقدمه بطلب التعديل وقد مضي ثلاث سنوات في فئة الاشتراك الأقل بالضوابط الآتية :

ـ ألا يقل عن الحد الأدنى لأجر الاشتراك ولا يزيد عن الحد الأقصى له.

ـ ألا يقل عن أجر أو دخل اشتراكه التأمينى الأخير إذا كان قد سبق التأمين عليه.

ـ ألا يقل عن أكبر أجر إشتراك شهري للعاملين لديه المنتفعين بأحكام القانون.

ـ ألا يقل عن المتوسط الشهرى لدخله السنوي المتخذ اساساً لربط الضريبة عن السنة السابقة.

ـ ألا يقل عن أعلى فئة دخل اشتراك بالنسبة للمشتركين في المعاش الإضافي.

يتقدم صاحب العمل أو المصري من العاملين بالخارج بطلب تعديل فئة الاشتراك الأقل بشرط تقديم المستند الذي يثبت انخفاض دخله عن العام السابق وعلى الأخص ما يأتي :

ـ كتاب من مصلحة الضرائب الذى يفيد عدم تحقيق أرباح خلال السنة السابقة على طلب التخفيض وذلك بالنسبة للفئات الخاضعة لأحكام المادة (5) من هذه اللائحة.

ـ صورة عقد العمل على أن تكون موثقة من القنصلية المصرية بالخارج والتى تفيد انخفاض أجر العامل وذلك بالنسبة للفئات الخاضعة لأحكام المادة (6) من هذه اللائحة.

ـ ​تقديم طلب التعديل في ديسمبر من كل عام .

يقوم مكتب الهيئة المختص بتعديل فئة دخل الاشتراك من أول الشهر التالي لتاريخ تقديم طلب التعديل