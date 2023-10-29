وزير الرى يلتقى نائب الأمين العام للمنظمة العالمية للأرصاد الجوية

التقى الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى ايلينا مانينكوفا نائب الأمين العام للمنظمة العالمية للأرصاد الجوية على هامش فعاليات أسبوع القاهرة السادس للمياه.

أعرب سويلم عن سعادته بمشاركة ايلينا فى فعاليات أسبوع القاهرة للمياه مشيدًا بالدعم الذى تقدمه المنظمة العالمية للأرصاد الجوية لمبادرة AWARe والتى ستسهم فى تلبية متطلبات التنمية فى أفريقيا فى المجالات المتعلقة بالموارد المائية والتكيف مع تغير المناخ، وتوفير التدريب اللازم من خلال "المركز الإفريقى للمياه والتكيف المناخي"، متوجها بالشكر للمنظمة على استضافة سكرتارية المبادرة، وأيضا قيادة مسار العمل الخامس للمبادرة والذى يتناول "نظام الإنذار المبكر من الجفاف والفيضانات".

وأشار سويلم إلى تزايد الإقبال من الدول والمنظمات على الانضمام للمبادرة، ودور المنظمة العالمية للأرصاد الجوية فى القيام بدور بارز فى عرض مسارات المبادرة على مختلف الدول، كما سيمثل اجتماع اللجنة التوجيهية للمبادرة، والمزمع عقده خلال اسبوع القاهرة للمياه فرصة جيدة كأول تجمع للدول المهتمة بالانضمام للمبادرة لتحديد احتياجاتها فى مجال التعامل مع التغيرات المناخية والتنسيق بشأن مسارات عمل المبادرة، كما سيتم البدء فى صياغة خطة العمل مع منظمة الأمم المتحدة حتى مؤتمر COP28، وتنظيم اجتماع وزارى خلال فعاليات COP28 بمشاركة الجهات المانحة والبنوك ومؤسسات التمويل. كما تم التباحث حول التنسيق لعقد اجتماع تحالف "قادة المياه والمناخ" خلال فعاليات COP28.