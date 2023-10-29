وزارة التعليم تحدد شروط وقواعد المسابقة الثقافية الكبرى للطلاب

حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى قواعد ومعايير تنفيذ مسابقة القرآن الكريم والمسابقة الكبرى الإسلامية، للعام الدراسى الحالى 2023/2024، كما أعلنت الوزارة موضوعات المسابقة ومستوياتها فى حفظ القرآن الكريم، وحفظ الحديث الشريف كالتالي:-

المستوى الأول: حفظ القرأن الكريم كله مع جودة التلاوة، وتفسير الأجزاء الثامن والعشرين، والتاسع والعشرين والثلاثين»، وبالنسبة للحديث الشريف : حفظ أحاديث كتاب الأربعون النووية كاملة.

- المستوى الثاني: حفظ القرآن الكريم من أول سورة "يونس" إلى آخر سورة "الناس" مع جودة التلاوة، وتفسير الجزأين التاسع والعشرين والثلاثين، بالنسبة للحديث الشريف: حفظ الأحاديث من 20:1 من كتاب: (الأربعون النووية).

المستوى الثالث: حفظ القرآن الكريم من أول سورة القصص"د إلى آخر سورة الناس مع جودة التلاوة، وتفسير الجزء الثلاثين، وحفظ الأحاديث من 10:1 من كتاب: (الأربعون النووية).

وبالنسبة لامتحانات المسابقة، أوضحت الوزارة أن مجموع درجات الامتحان من مائة درجة توزع كالاتي:

- درجات القرآن الكريم : 70سبعون درجة وتقسيمها بواقع 60 ستون درجة لجودة الحفظ و10 درجات لجودة الترتيل والتفسير يُضاف إليها درجات الحديث بواقع 20 درجة للحفظ والفهم، و10 درجات للثقافة الإسلامية العامة حول القرآن لكريم وبذلك يكون إجمالى الدرجات مائة درجة.

ووجهت وزارة التربية والتعليم، بنسخ أعداد كافية من نشرة المسابقة وإعلانها على الإدارات، وفى المدارس جميعها (حكومى - خاص - دولي) حتى يتمكن الراغبون من الاستعداد لها، وتقوم كل مدرسة بترشيح الحافظين للقرآن الكريم فقط، علما أنه لا يجوز اشتراك أى طالب حاصل على جائزة فى عام سابق فى نفس المستوى، ويجوز أن يشترك فى مستوى أعلى، كما لا يجوز أن يتقدم الطالب لأكثر من مستوى.

وأشارت وزارة التعليم، إلى أنه تجرى المسابقة بالمديريات التعليمية فى شهر فبراير 2024م، ويمنح الفائزون فى كل مستوى من المستويات الثلاثة حوافز مناسبة من ميزانية الإدارات والمديريات التعليمية تشجيعا لهم، كما يمنح الممتحنون والمشرفون على المسابقة إشر اما فعليا حو افز مناسبة من ميزانية الإدارات والمديريات التعليمية.

وأضافت الوزارة، يتم موافاة مكتب مستشار التربية الدينية بالوزارة ببيانات الطالب الأول على كل مستوى من مستويات المسابقة الثلاثة للإدارات التعليمية، درجة أولى، أما باقى الإدارات التعليمية من الدرجة الثانية والثالثة فترسل مجتمعة أسماء ثلاثة طلاب فقط يمثلون أوائل المستويات الثلاثة فى هذه الإدارات، ويتولى مستشار التربية الدينية تحديد موعد ومكان امتحان مسابقة التصفية وإخطار المديريات التعليمية بذلك.

وأكدت الوزارة، يجب إرسال صورة شهادة الميلاد الكمبيوتر الخاصة بكل طالب مع بيانات الطالب، وهي: اسم الطالب رباعيا، عنوانه تلفونه رقمه القومى المدرسة الإدارة التعليمية المحافظة، والرقم القومى لولى الأمر، وذلك فى موعد أقصاه العاشر من شهر يناير 2024م، ولن يلتفت للأسماء التى ترد بعد هذا الموعد ولن يقبل أى مشترك فى المسابقة غير الأسماء المعتمدة بخاتم شعار الجمهورية مهما كانت الأسباب، ولابد أن يحمل كل متسابق بطاقة تعريف معتمدة مسجلا عليها بياناته كاملة والمستوى المشترك فيه.