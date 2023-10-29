وزير التموين: الدولة تدعم رغيف الخبز بـ 90 مليار جنيه سنويًا

كتب مدحت وهبة

وجه الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، مديري المديريات بتسيير حملات يومية على المخابز للتأكد من جودة الخبز المدعم، وطالب بضرورة تكوين مجموعات بكل مديرية تكون مهمتها الأساسية التأكد من إنتاج الخبز المدعم بجودة عالية، مشيراً الى ان الاهتمام بجودة رغيف الخبز المدعم يقلل نسب الفاقد .

وأضاف خلال اجتماعه بمديري المديريات أن الدولة تدعم رغيف الخبز بـ 90 مليار جنيه سنوياً، وهو رقم يتم إدارته والحفاظ عليه ليوجه للمواطن في شكل رغيف خبز ذو جودة عالية، وشدد الوزير على مديري المديريات بضرورة توجيه انذار أول وثاني وثالث للمخابز التي لا تلتزم بإنتاج رغيف خبز مدعم يليها سحب الترخيص حال عدم الالتزام بالانذارات السابقة، لافتا إلى أن نظام صرف السلع التموينية لبدالي التموين وفروع مشروع جميعتي سيكون الصرف بالصنف والذي طُبق في عدد من المحافظات وجاري تطبيقه في باقي المحافظات الآخرى وأن النظام الجديد يساهم في حوكمة صرف السلع التموينية للمواطنين على بطاقة الدعم ومعرفة الأرصدة بالمخازن، مؤكداً أن نظام صرف الاستعاضات للمنافذ سوف يكون إلكترونياً.

أما فيما يخص متابعة الموقف التنفيذي لمبادرة تخفيض الأسعار فقد وجه الوزير مديري المديريات بالمرور الدائم على المنافذ المشتركة بالمبادرة للتأكد من الالتزام بالاسعار وجودة السلع المعروضة ونسب التخفيضات.

واثنى وزير التموين على الاتحاد العام للغرف التجارية وأعضاءه واتحاد الصناعات المصرية أيضاً، وذلك للالتزام بما تم الاتفاق عليه وعرض السلع في المبادرة بسعر الإنتاج دون هامش ربح، وذلك في المجموعة السلعية السبعة، والتي تشمل ( الفول – العدس – الارز – السكر – الزيت – المكرونة – الالبان والاجبان ) وفقاً لاصناف محددة تقوم بانتاجها وتوريدها شركات القطاع الخاص، وعرضها في السلاسل التجارية والمجمعات الاستهلاكية ومختلف المنافذ وفي باقي قنواتها التوزيعية المختلفة بالمحافظات تباعاً.