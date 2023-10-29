الطرق والكبارى: غلق طريق شرم الشيخ دهب فى الاتجاهين بسبب السيول

كتب سيد الخلفاوى

أعلنت الهيئة العامة للطرق والكباري في بيان صادر عنها مساء اليوم، أنه نظرا لحدوث سيول على طريق ( شرم الشيخ /دهب ) في المسافة من كم 16 حتى كم 35 من دهب فقد تم غلق الطريق الساعة 16.15 في الاتجاهين في هذه المسافة بالتنسيق مع الإدارة العامة للمرور لحين انتهاء السيل للحفاظ على ارواح المواطنين، كما قامت الهيئة بدفع طاقم من المهندسين والمعدات لرفع الاطماءات من على جانبي في هذه المسافة.

أعلنت الهيئة العامة للطرق والكباري عن انتظام حركة سير المركبات بدءا من الساعة 6.30 صباحا بطريق سفاجا / قنا بالكامل فى الاتجاهين بعد معالجة آثار السيول التى أدت إلى غلق الطريق فى اتجاه ( قنا / سفاجا ) فى المسافة من كم 40 حتى كم 85 واستخدام اتجاه سفاجا / قنا فى الاتجاهين فى هذه المسافة.

واستكملت باستكمال اصلاح بعض الطبانات خارج حدود الطريق والتى لا تؤثر على حركة المرور به.