اليوم السابع
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حصاد الوزارات.. السكر يتراجع لـ27 جنيها والأرز بين 18 و20 ضمن مبادرة تخفيض الأسعار

السبت، 14 أكتوبر 2023 05:10 م
حصاد الوزارات.. السكر يتراجع لـ27 جنيها والأرز بين 18 و20 ضمن مبادرة تخفيض الأسعار السلع التموينية
كتب سيد الخلفاوى

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شهدت دواوين الوزارات، اليوم، نشاطا مكثفا فى إطار المتابعات اليومية للوزراء أو الجولات الميدانية، وفى هذا الإطار يرصد اليوم السابع حصاد الوزارات على مدار اليوم: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 






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