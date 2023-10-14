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بداية من اليوم.. طبق البيض بـ125 جنيها وكيلو الدواجن بـ73 بمبادة تخفيض الأسعار

السبت، 14 أكتوبر 2023 12:15 م
بداية من اليوم.. طبق البيض بـ125 جنيها وكيلو الدواجن بـ73 بمبادة تخفيض الأسعار البيض - كرتونة البيض
كتبت ــ أسماء نصار

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بدأت اليوم مبادرة خفض أسعار البيض والدواجن حيز التفيذ والتى تتضمن تخفيضات في قطاع الدواجن بنسبة تراجع في طبق البيض 15%، وسعر كيلو الدواجن الحية سيكون بـ65 جنيها والمجمدة 100 جنيه.

وتتضمن تفاصيل المبادرة تخفيض سعر كيلو الدواجن الحية فى المزرعة إلى 65 جنيها مقابل 74 جنيها لتباع فى الأسواق بنحو 73 جنيهًا مقابل 80 جنيهًا قبل المبادرة، وتخفيض سعر الدواجن المجمدة إلى 100 جنيه تسليم المجزر مقابل 115 جنيها ليباع الكيلو فى الأسواق بـ105 جنيهات مقابل 130 جنيها قبل المبادرة.

كما تم خفيض سعر طبق بيض المائدة إلى 115 جنيهًا فى المزرعة مقابل 124 جنيهًا ليباع فى الأسواق بنحو 125 جنيها مقابل 150 جنيهًا قبل المبادرة.

قال ثروت الزيني رئيس اتحاد منتجي الدواجن، أن مشاركة  قطاع منتجي الدواجن وبيض المائدة بدأ بتنسيقات واجتماعات مكثفة لتحديد آليات التنفيذ منذ الأسبوع الماضي .

أضاف أن توفير التدابير الدولارية واحتياجات القطاع  خلال هذه الفترة مهم، لأن صناعة الدواجن بها اكتفاء ذاتي وتحتاج لتلك الاستمرارية في دوران العملية الإنتاجية، لافتا إلى أن توافر الدولار هو الأساس لتخفيض الأسعار واستمرارية القطاع في المبادرة وهو ما وعدت به الحكومة والبنك المركزي.

وطالب الاتحاد العام لمنتجى الدواجن  بعودة المبادرات المصرفية عبر البنك المركزى لطرح مبادرة ذات فائدة مخفضة تساعد في تخفيف وطأة ارتفاع أسعار المكونات على الصناعة ودعمها، كونها صناعة محلية بها اكتفاء ذاتي بما يضمن زيادة القدرات الإنتاجية وعودة الاستقرار للقطاع.

 







الدواجن

انخفاض اسعار الدواجن

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