وزير التعليم: إرسال الشهادات المؤمنة للمعلمين الجدد ويؤكد: مستند أساسى للتعاقد

كتب محمود طه حسين

أكد الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، أنه سيتم إرسال الشهادات المؤمنة للمعلمين الجدد بمجرد الانتهاء منها فى مجمع الإصدارات المؤمنة، موضحا أن الشهادات المؤمنة للمعلمين هى من تثبت أن المعلم قد اجتاز الاختبار البدنى واللياقة البدنية التى عقدت لهم فى إحدى الجهات وتعتبر مستند أساسى ضمن أوراق ومسوغات التعيين المطلوبة للتعاقد مع المعلمين الجدد.

ووقع الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني وقع قرارات تعاقد المعلمين الجدد الفائزين " مسابقة 30 ألف معلم السنة الأولى"، وذلك استعدادا لبدء تسكينهم واستلامهم العمل منتصف الأسبوع الحالى وفقا للتوزيع الجغرافي بمختلف المديريات التعليمية على مستوى الجمهورية.

وصرح شادي زلطة المتحدث الرسمي باسم الوزارة بأن الدكتور رضا حجازي أكد على أن المعلمين الجدد الذين لم يجتازوا الاختبارات سيتم إتاحة الفرصة لهم لتقديم التماس بمديريات التربية والتعليم التابعين لها، حيث سيتم التواصل معهم لإعادة الاختبارات التي لم يجتازوها.