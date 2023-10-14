اليوم السابع
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معرض "أهلا مدارس" بفيصل ينهى فعالياته مساء اليوم

السبت، 14 أكتوبر 2023 12:05 م
معرض "أهلا مدارس" بفيصل ينهى فعالياته مساء اليوم أهلا مدارس ، صورة أرشيفية
كتب مدحت وهبة

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يستمر معرض "أهلا مدارس" بشارع فيصل بمحافظة الجيزة، استقبال الجمهور، حتى مساء اليوم السبت، حيث يتم طرح كل المستلزمات والأدوات المدرسية والزي المدرسي للطلاب بمراحل التعليم المختلفة بأسعار مخفضة تقل عن مثيلاتها فى الأسواق الأخرى بنسبة تصل إلى 30% بجانب أيضا طرح السلع الغذائية ومنتجات اللحوم والدواجن المجمدة بأسعار مخفضة.

وكانت وزارة التموين والتجارة الداخلية طرحت كميات كبيرة من السلع الغذائية بمعارض "أهلا مدارس"، حيث يتم طرح السكر بسعر 20 جنيها للكيلو، كما يتم طرح 20 ألف طن أرز مستورد بسعر الكيلو 20 جنيها وطرح الأرز المحلي عريض الحبة بـ 22 جنيها للكيلو والزيت عبوة 800 مللي بـ 40 جنيها للزجاجة  والمكرونة 400جم بـ7.5 جنيه ومكرونة اسباكتى 400جم بـ 8 جنيهات وشاى 250جم بـ44 جنيه ودقيق 1 كجم بـ18 جنيها وسمنة 650 جم بـ 42 جنيه وسمنة 700جم بـ48 جنيها وسمنة 1.5 كجم بـ97.5 جنيه وغيرها من العديد من المنتجات الأخرى، كما يتم ضخ 1000 طن دواجن مجمدة بسعر 85 جنيها للكيلو ، و1000 طن لحوم برازيلية مجمدة بسعر 160 جنيها، بخلاف الكميات المعتاد عليها بالمجمعات الاستهلاكية.

 

 







وزارة التموين

وزير التموين

معرض أهلا مدارس بفيصل

معرض اهلا مدارس

اسعار السلع بمعارض أهلا مدارس



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