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اعرف السلع الأساسية ضمن مبادرة تخفيض الأسعار.. التفاصيل

السبت، 14 أكتوبر 2023 01:19 م
اعرف السلع الأساسية ضمن مبادرة تخفيض الأسعار.. التفاصيل سلع - صورة ارشيفية
كتب مدحت وهبة

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حرصت الحكومة بالتنسيق مع الاتحاد العام للغرف التجارية واتحاد الصناعات المصرية على إطلاق مبادرة تخفيض أسعار 7 سلع أساسية مثل "السكر، وزيت الطعام، والأرز والفول، والعدس، والألبان، والجبن الأبيض، والمكرونة"، بتخفيضات تتراوح من 15 إلى 25%، كما تم التوافق أيضًا مع اتحاد منتجي الدواجن والبيض على تخفيض 15% على الدواجن الحية، والمجمدة، والبيض.

 

وطرحت وزارة التموين والتجارة الداخلية كميات كبيرة من السلع الغذائية ومنتجات اللحوم والدواجن بمنافذ المجمعات الاستهلاكية لتلبية احتياجات المواطنين من كافة السلع حيث يتم طرح المنتجات بأسعار مخفضة من 20 إلى 25% مقارنة بنفس أسعار السلع المثيلة في الأسواق الأخرى.

 

ويأتي ذلك بالتوازي مع الاستعداد لتطبيق مبادرة الحكومة لتخفيض السلع الأساسية اعتبارا من اليوم بالتعاون مع القطاع الخاص وذلك بهدف تخفيف العبء على المواطنين ، حيث تتابع الأجهزة الرقابية وجهاز حماية المستهلك مدى الالتزام بالأسعار المتفق عليها مع اتحاد الغرف التجارية واتحاد الصناعات في إطار الحرص على مواجهة ارتفاع الأسعار التي تشهده الأسواق، كما بدأت  وزارة التموين  في مد منافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة بكافة السلع الغذائية

 

 

 







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