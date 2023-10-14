اليوم السابع
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وزير التربية والتعليم يفتتح غدا مدارس بمحافظة السويس

السبت، 14 أكتوبر 2023 03:49 م
وزير التربية والتعليم يفتتح غدا مدارس بمحافظة السويس الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني
كتب محمود طه حسين

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أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن  الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، يزور  غدا الأحد 15 أكتوبر ٢٠٢٣ محافظة السويس، حيث من المقرر أن يتفقد ويفتتح عددا من المدارس في إطار متابعة العملية التعليمية بالمحافظة. 
 
وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، الخريطة الزمنية للعام الدراسي الجديد، حيث بدأت يوم السبت الموافق 30 سبتمبر 2023، الدراسة وتستمر حتى السبت 8 يونيو 2024، لجميع المراحل التعليمية المختلفة للمدارس الحكومية، والرسمية، والرسمية للغات، والخاصة والخاصة لغات، على أن تبدأ أجازة نصف العام الدراسي يوم ٢٧ يناير ٢٠٢٤.
 
وأوضحت الخريطة الزمنية للعام الدراسي أن عدد الأسابيع للعام الدراسي 35 أسبوعا علي النحو التالي، يبدأ الفصل الدراسي الأول 30 سبتمبر الجارى إلى الخميس 25 يناير 2024 .
  
 
 

 







وزارة التعليم

رضا حجازى

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مادة التربية الدينية

افتتاح مدارس بمحافظة السويس



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