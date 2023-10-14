أخبار × 24 ساعة.. حملة 100 يوم صحة تقدم 39 مليون و167 ألف خدمة مجانية

سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم "اليوم السابع" أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية، من بينها:-
خالد عبدالغفار: حملة «100 يوم صحة» قدمت 39 مليون و167 ألف خدمة مجانية للمواطنين
وزارة الصحة: ختام المرحلة الثانية من برامج تدريب الأطباء المكلفين بـ11 محافظة
وزارة الأوقاف: مفهوم المصالح المعتبرة موضوع خطبة الجمعة 20 أكتوبر
وزارة الصحة: ختام المرحلة الثانية من برامج تدريب الأطباء المكلفين بـ11 محافظة
وزيرة الهجرة: لدينا قصص ملهمة لاستثمارات المصريين بالخارج فى مصر
طفرة التعليم العالى.. 27 جامعة حكومية و20 أهلية و7 أفرع للجامعات الأجنية
5 أسباب توكد نجاح "شعاع" فى خفض نسبة الفقد بعدادات الكهرباء مسبوقة الدفع
التعليم العالى تهنئ طالب فاز بمسابقة لندن 2023 لتطوير الألواح الشمسية لتوليد الكهرباء
وزيرة البيئة تتابع السيطرة على منظومة قش الأرز ومنع حرق المخلفات بالمحافظات
وزير التعليم العالى يصدر قرارا بإغلاق كيان وهمى فى الجيزة
غدا تخفيضات تصل 25% بأسعار السكر والأرز و5 سلع فى القاهرة والمحافظات
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