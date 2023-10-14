اليوم السابع
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أخبار × 24 ساعة.. حملة 100 يوم صحة تقدم 39 مليون و167 ألف خدمة مجانية

السبت، 14 أكتوبر 2023 12:00 ص
أخبار × 24 ساعة.. حملة 100 يوم صحة تقدم 39 مليون و167 ألف خدمة مجانية الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان

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سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم "اليوم السابع" أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية، من بينها:- 

خالد عبدالغفار: حملة «100 يوم صحة» قدمت 39 مليون و167 ألف خدمة مجانية للمواطنين

وزارة الصحة: ختام المرحلة الثانية من برامج تدريب الأطباء المكلفين بـ11 محافظة

وزارة الأوقاف: مفهوم المصالح المعتبرة موضوع خطبة الجمعة 20 أكتوبر

وزارة الصحة: ختام المرحلة الثانية من برامج تدريب الأطباء المكلفين بـ11 محافظة

وزيرة الهجرة: لدينا قصص ملهمة لاستثمارات المصريين بالخارج فى مصر

طفرة التعليم العالى.. 27 جامعة حكومية و20 أهلية و7 أفرع للجامعات الأجنية

5 أسباب توكد نجاح "شعاع" فى خفض نسبة الفقد بعدادات الكهرباء مسبوقة الدفع

وزير التعليم العالى يصدر قرارا بإغلاق كيان وهمى فى الجيزة

 







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الصحه

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