أخبار × 24 ساعة.. حملة 100 يوم صحة تقدم 39 مليون و167 ألف خدمة مجانية

سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم "اليوم السابع" أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية، من بينها:-

خالد عبدالغفار: حملة «100 يوم صحة» قدمت 39 مليون و167 ألف خدمة مجانية للمواطنين

وزير التعليم العالى يصدر قرارا بإغلاق كيان وهمى فى الجيزة