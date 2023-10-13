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وزير التعليم العالى يصدر قرارا بإغلاق كيان وهمى فى الجيزة

الجمعة، 13 أكتوبر 2023 01:16 م
وزير التعليم العالى يصدر قرارا بإغلاق كيان وهمى فى الجيزة الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالى
كتب محمد صبحى

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أصدر الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي قرارًا بغلق المُنشأة المُسماة " أكاديمية الشاعر" ، والكائن مقرها (فيلا كابيتال – 20 شارع أحمد الشاطورى – متفرع من شارع الدقي – محافظة الجيزة)، والتي تسوق لنفسها عبر مواقع التواصل الاجتماعي في مجالات (التحاليل الطبية، سحب عينات)، فضلًا عن (الجودة، والسلامة والصحة المهنية)، كما تدعي تعيين الأوائل والمتميزين، ومنح شهادات معتمدة من وزارة التضامن الاجتماعى، وإمكانية توثيقها من وزارة الخارجية.
 
ووجه د.أيمن عاشور باتخاذ كافة الإجراءات القانونية بالتنسيق مع الجهات المعنية وفقًا لما جاء بتوصيات لجنة الضبطية القضائية، والتي أكدت على مخاطبة اللواء محافظ الجيزة لإعمال شأن المحافظة نحو اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لتنفيذ القرار الوزاري بالغلق الإداري، وما تراه المحافظة في هذا الشأن مع ضرورة إبلاغ الوزارة بما يفيد تنفيذ قرار الغلق، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية والقضائية حيال هذه المنشأة حال معاودة ممارسة أعمالها مرة أخرى بعد تنفيذ الغلق.
 
كما وجه د. أيمن عاشور بمخاطبة كل من وزير التموين والتجارة الداخلية، ووزير الصحة والسكان، بصورة من هذا التقرير، وكذلك صورة من القرار الوزارى بالغلق الإدارى للمنشأة المذكورة لإعمال شأن الوزارتين. 
 
وأشاد الوزير بجهود لجنة الضبطية القضائية في التصدي لهذه الكيانات، مُوجهًا بتكثيف جهودها خلال الفترة المُقبلة؛ لمُداهمة أية كيانات وهمية أو مقرات تُمارس أنشطة تعليمية، دون الحصول على ترخيص؛ حفاظًا على مصالح الطلاب وأولياء الأمور وضمانًا لعدم التلاعب بهم.
 
جاء ذلك في ضوء تقرير قدمه أ. السيد عطا رئيس قطاع التعليم بالوزارة بشأن عمل لجنة الضبطية القضائية، مؤكدًا أن لجنة الضبطية القضائية مُستمرة في التصدي للكيانات الوهمية تنفيذًا لتوجيهات السيد الوزير، مطالبًا أولياء الأمور بعدم الانسياق وراء هذه الكيانات الوهمية.
 
وصرح د. عادل عبدالغفار المُستشار الإعلامي والمُتحدث الرسمي للوزارة، أنه صدر قرار وزاري بتشكيل لجنة مُتخصصة لرصد الأنشطة التسويقية للكيانات الوهمية على مواقع التواصل الاجتماعي المُختلفة، حيث ترفع تقاريرها الدورية بشكل أسبوعي لوزير التعليم العالي؛ لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد هذه الكيانات الوهمية، مشيرًا إلى أنه في إطار التنسيق مع وزارة العدل تمت زيادة عدد أعضاء لجان الضبطية القضائية بوزارة التعليم العالي؛ لتكثيف حملاتها خلال الفترة المُقبلة.
 
وأضاف المُتحدث الرسمي أنه تم إعداد قائمة بالمؤسسات التعليمية المُعتمدة من وزارة التعليم العالي للمرحلة الجامعية الأولى (البكالوريوس، الليسانس) يتم تحديثها بشكل مُستمر، ونشرها على الموقع الإلكتروني لوزارة التعليم العالي، وصفحات التواصل الاجتماعي الرسمية للوزارة، والموقع الإلكتروني للمجلس الأعلى للجامعات، وذلك للاطلاع عليها من جانب الطلاب وأولياء الأمور، حتى لا يقعوا فريسة للكيانات الوهمية، وفي حالة الرغبة في التأكد من شرعية أي مؤسسة أكاديمية، يُمكن الرجوع إلى موقع وزارة التعليم العالي.
 






التعليم العالى

الكيانات الوهمية

اخبار مصر

اخبار مصرية

ايمن عاشور



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