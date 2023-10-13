وزيرة البيئة تتابع السيطرة على منظومة قش الأرز ومنع حرق المخلفات بالمحافظات

كتبت منال العيسوي

استكمالا لسير منظومة قش الأرز وإحكام السيطرة على كافة مصادر التلوث المختلفة فى المحافظات حفاظاً على البيئة وصحة المواطنين، والتى بدأت بالتوازى مع موسم حصاد قش الأرز بداية شهر سبتمبر واكتوبر.، توجهت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة فى جولة ميدانية مفاجئة لعدد من قرى ومراكز محافظة البحيرة .

وخلال الجولة الميدانية لوزيرة البيئة تفقدت مواقع التجميع واعادة التدوير والتخلص من المخلفات على طريق كفر الزيات بقرية دفرة الحر بالغربية، بحضور الكيميائى محمد قطب رئيس الفرع الإقليمي لجهاز شئون البيئة بطنطا ومسئولى الوحدة المحلية بالقرية ووزارة الزراعة، وتمت متابعة عمليات الجمع والكبس لقش الأرز فى أراضي بطول الطريق.

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‏وشددت وزيرة البيئة خلال جولتها التفقدية على ضرورة السيطرة على أى حرائق، مع أتخاذ الإجراءت القانونية الفورية تجاه اى مخالفين ، وتعريف الفلاحين بطرق كمر قش الأرز لتحويله إلى أعلاف للماشية.

و أكدت الوزيرة أنه يتم التنسيق الكامل مع وزارتى الزراعة والتنمية المحلية والمحافظات فى عمليات مواجهة نوبات تلوث الهواء الحادة ، وتوجيهها المستمر لكافة القيادات والفرق الميدانية التابعة لوزارة البيئة بالتعاون مع الجهات المعنية، بتكثيف جولاتها الميدانية لإحكام الرقابة على مصادر التلوث، وخاصة المحتملة للحد من نوبات تلوث الهواء الحادة، كما تم التشديد على تنفيذ اجراءات الحد من الانبعاثات، وتنفيذ لقاءات توعية مع المزارعين عن خطورة حرق قش الأرز ، وأهميته الاقتصادية، و الأستفادة منه كأعلاف وسماد و العقوبات المقررة حيال المخالفين بحرق قش الأرز.

فى سياق متصل زارت الوزيرة محافظة البحيرة ، وعاينت مواقع التجميع والتدوير والتخلص من المخلفات بالمحافظة وقرى الوحدة المحلية بكوم القناطر مركز ابو حمص، و صادف حرق احد المزارعين للمخلفات الزراعية، إذ توجهت الوزيرة له، ونبهته لضرورة حرق المخلفات والضرر البالغ من الانبعاثات الناتجة عن الحرق على الصحة والبيئة ،وتوعيته بكيفية تجميع تلك المخلفات ، وكيفية التخلص منها بالطرق الآمنة، وايضا طرق الاستفادة منها .

كما تم السيطرة على حريق بأحد الاراضى الزراعية بعزبة البرهان التابعة لكوم القناطر بالبحيرة، حيث تواصلت الوزيرة مع الحماية المدنية، وتم تحرير محضر واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المتسببين.