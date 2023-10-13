اليوم السابع
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وزارة الأوقاف: مفهوم المصالح المعتبرة موضوع خطبة الجمعة 20 أكتوبر

الجمعة، 13 أكتوبر 2023 08:00 م
وزارة الأوقاف: مفهوم المصالح المعتبرة موضوع خطبة الجمعة 20 أكتوبر وزارة الأوقاف - أرشيفية
كتب لؤى على

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في سياق حرص وزارة الأوقاف المصرية على بناء وعي ديني ووطني رشيد وبيان الأصول الشرعية التي تبنى عليها الأحكام والتصرفات في القضايا والمستجدات العصرية قررت أن يكون موضوع خطبة الجمعة القادمة تحت عنوان : "مفهوم المصالح المعتبرة"، ويتضمن نقاطا منها : 
- مفهوم المصلحة المعتبرة ومن يقدرها. 
- الموازنة بين مصلحة وأخرى وتقديم مصلحة على أخرى وفق فقه المتاح وفقه الأولويات وفقه الموازنات . 
- الموازنة بين المصالح والمفاسد من حيث درجة المصلحة ودرجة المفسدة وبيان أنه إذا كان الأصل أن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح  فقد تُحْتَمَلُ المفسدة الأخف لدفع مفسدة أشد أو تحقيق مصلحة أعظم وأهم ، كما أن الضرر الأشد يدفع بالضرر الأخف ولا يدفع الضرر بضرر مثله أو أشد منه .
 
 
 






وزارة الاوقاف

المصالح

المفاسد

جلب المصالح

اليوم السابع بلس



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