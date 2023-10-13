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التعليم العالى تهنئ طالب فاز بمسابقة لندن 2023 لتطوير الألواح الشمسية لتوليد الكهرباء

الجمعة، 13 أكتوبر 2023 11:43 ص
التعليم العالى تهنئ طالب فاز بمسابقة لندن 2023 لتطوير الألواح الشمسية لتوليد الكهرباء الطالب المصرى
كتب محمد صبحى

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هنأ الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي الطالب يوسف ياسر من الفرقة الرابعة بكلية إدارة الإعمال بإحدى الجامعات، لحصوله على المركز الأول عالميًّا في مسابقة لندن (international inovation & trade expo 2023) عن مشروعه لتطوير فاعلية الألواح الشمسية المستخدمة في توليد الطاقة الكهربائية من الطاقة الشمسية.
 
وأشاد الوزير بما حققه الطالب من إنجاز متميز باختيار مشروعه من بين 2000 مشروع في هذه المسابقة العالمية التي تعد منصة لأعمال المخترعين والمصنعين من 33 دولة؛ لتقديم أحدث منتجاتهم وابتكاراتهم الحاصلة على براءة الاختراع، وأفكارهم الجديدة، وتبادل المعلومات في المجالات المتنوعة في جو من التنافس والإبداع.
 
ووجه د.أيمن عاشور الشكر لأسرة صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ التابع للوزارة على دعمها للطالب للمشاركة في المسابقة، مشيرًا إلى أن هذا الإنجاز يُعزز مكانة وتميز الجامعات المصرية على المستوى العالمي، مؤكدًا دعمه وتشجيعه الكامل لجميع الطلاب من الجامعات المصرية على المشاركة في المسابقات الإقليمية والدولية في مختلف المجالات، لافتًا إلى أن مصر تمتلك ثروة بشرية هائلة من الشباب المبدع القادر على المساهمة في تحقيق النهضة والتقدم لوطننا العزيز.






التعليم العالى

جامعة النيل

اخبار مصر

الطاقة الشمسية

طاقة كهربائية



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