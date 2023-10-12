اليوم السابع
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بلدى أمانة.. "القومى للمرأة" ينفذ 8250 زيارة منزلية لتوعية 49 ألف سيدة بأسوان

الخميس، 12 أكتوبر 2023 11:16 ص
بلدى أمانة.. "القومى للمرأة" ينفذ 8250 زيارة منزلية لتوعية 49 ألف سيدة بأسوان دور القومى للمراة فى أسوان
أسوان – عبد الله صلاح السبيع

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نظم فرع المجلس القومى للمرأة، نحو 8 آلاف و250 زيارة منزلية استهدفت توعية 49 ألف 419 من السيدات والرجال والأطفال بقرى ونجوع مركزى إدفو وكوم أمبو، وذلك ضمن فعاليات الحملة الممتدة لطرق الأبواب "بلدى أمانة".
 
أكدت الدكتورة هدى مصطفى، مقرر فرع المجلس القومى للمرأة بأسوان، فى بيان صحفى، أن فعاليات الحملة يتم تنظيمها تحت رعاية محافظة أسوان وتستهدف نشر التوعية المجتمعية بمختلف القرى والنجوع وخاصة المستهدفة للمبادرة الرئاسية "حياة كريمة".
 
وتابعت الدكتورة هدى مصطفى، أن الفاعليات تهدف أيضاً لتعزيز النظرة الإيجابية للمستقبل، وأيضاً شرح دور المشروعات القومية الكبرى فى تحقيق التنمية المنشودة، فضلاً عن رفع الوعى بالتحديات التي يواجهها المجتمع، مشيرة إلى أن حملة "بلدى أمانة" يشارك فيها رائدات المجلس وميسرات مجموعات الادخار والإقراض الرقمى ومجموعة من الشباب المتطوعين ، علاوة على القيادات الدينية من الشيوخ والقساوسة والواعظات والراهبات عضوات مبادرة سفيرات المحبة والسلام.
 
يأتى ذلك فى إطار المشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية والذى أطلقه الرئيس عبد الفتاح السيسى لدعم محاور التمكين الاقتصادى والاجتماعى والثقافى للأهالى والمواطنين.
 
دور القومى للمراة فى أسوان
دور القومى للمراة فى أسوان

توعية السيدات
توعية السيدات

جانب من التوعية
جانب من التوعية

جانب من لقاء السيدات
جانب من لقاء السيدات

زيارات منزلية
زيارات منزلية
 

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