"القومي للمرأة" يضىء مبناه الرئيسي بالوردي تزامنا مع شهر التوعية بسرطان الثدي

كتب محمود راغب

تزامنًا مع شهر أكتوبر شهر التوعية بمرض سرطان الثدي، يضئ المجلس القومي للمرأة مبناه الرئيسي باللون الوردي.

وأكدت الدكتورة مايا مرسى رئيسة المجلس، أن إضاءة مبنى المجلس باللون الوردي تأتى تأكيدا لدعمه الكامل ومساندته للسيدات المصريات العظيمات محاربات مرض سرطان الثدي، وأكدت أن رئيس الجمهورية يولى اهتمامًا بالغًا بملف صحة المرأة إيمانًا بأن صحة المرأة جزء أساسي من أمان واستقرار وصحة الأسرة والمجتمع، وهو ما يتضح جليًا من خلال المبادرات التي أطلقتها الدولة المصرية ، وموجهة للمرأة بشكل خاص ، وفى مقدمتها مبادرة الكشف المبكر عن سرطان الثدي، والتي تعد من أهم المبادرات التي أطلقتها مصر وليس لها مثيل على مستوى العالم ، و تتبع أحدث البروتوكولات العالمية لعلاج سرطان الثدي ، وقد حققت نجاحًا في الحد من أورام الثدي ، و ساهمت في الحد من وصول السيدات للمراحل المتأخرة بفضل الكشف المبكر.

وطالبت رئيسة المجلس جميع السيدات بضرورة إجراء الكشف المبكر لسرطان الثدي وضرورة الاطمئنان بشكل دوري علي صحتهن من خلال المبادرة المستدامة.