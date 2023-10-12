أخبار × 24 ساعة.. إعلان نتيجة مسابقة "30 ألف معلم مساعد" فى 7 محافظات

سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم "اليوم السابع" أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية، من بينها:-
الصحة: مصر تحولت من الأولى فى الإصابة بفيروس c لخالية تماما من الفيروس
غدا.. اتحاد العمال ينظم مؤتمرا عماليا حاشدا لدعم ترشيح الرئيس السيسي
تعليم القاهرة تتيح رابطا للاستعلام عن نتيجة المعلمين الناجحين بـ" 30 ألف وظيفة "
رئيس قسم الحشرات بعلوم القاهرة تكشف أسباب سرعة انتشار "بق الفراش"
الحكومة تنفى إضافة التربية الدينية للمجموع من رابعة ابتدائى وحتى الثانوية
وزير التعليم يقرر تجديد الثقة فى مديرى ووكلاء المديريات على مستوى الجمهورية
التنظيم والإدارة يعلن نتيجة مسابقة شغل 30 ألف وظيفة معلم مساعد للعام الثاني في 7 محافظات
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