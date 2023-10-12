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أخبار × 24 ساعة.. إعلان نتيجة مسابقة "30 ألف معلم مساعد" فى 7 محافظات

الخميس، 12 أكتوبر 2023 12:00 ص
أخبار × 24 ساعة.. إعلان نتيجة مسابقة "30 ألف معلم مساعد" فى 7 محافظات الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة - أرشيفية
كتب محمود طه حسين

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سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم "اليوم السابع" أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية، من بينها:- 
 

الصحة: مصر تحولت من الأولى فى الإصابة بفيروس c لخالية تماما من الفيروس

غدا.. اتحاد العمال ينظم مؤتمرا عماليا حاشدا لدعم ترشيح الرئيس السيسي
تعليم القاهرة تتيح رابطا للاستعلام عن نتيجة المعلمين الناجحين بـ" 30 ألف وظيفة "
رئيس قسم الحشرات بعلوم القاهرة تكشف أسباب سرعة انتشار "بق الفراش"
الحكومة تنفى إضافة التربية الدينية للمجموع من رابعة ابتدائى وحتى الثانوية

 


وزارة الصحة

الإصابة بفيروس c

خلو مصر من فيروس سى

فيروس سى

اخبار مصر



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