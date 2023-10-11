اليوم السابع
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الأربعاء، 11 أكتوبر 2023 10:04 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
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مرصد الأزهر: تحيز واضح للرواية الصهيونية من جانب مسئولى منصات التواصل الاجتماعى

الأربعاء، 11 أكتوبر 2023 09:12 م
مرصد الأزهر: تحيز واضح للرواية الصهيونية من جانب مسئولى منصات التواصل الاجتماعى مرصد الأزهر يحذر من تحيز واضح للرواية الصهيونية
كتب لؤى على

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قال مرصد الازهر لقد أظهرت الأحداث الجارية في قطاع غزة ازدواجيةً واضحةً في تعامل منصات التواصل الاجتماعي مع ما يحدث داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة، وتحيزًا واضحًا لروايات الاحتلال الصهيوني ومحتواه المُضلل، الذي كشفه التضييق المتعمد على المحتوى الرقمي الفلسطيني، وحجب الرواية الفلسطينية لتنفرد الراوية الصهيونية الكاذبة وحدها بالظهور.
 
فخلال الساعات الماضية أزالت عدة منصات، هي: "ميتا، إكس، تيك توك" عددًا من المنشورات المؤيدة الداعمة للفلسطينيين، كما حجبت المقاطع المصورة التي تفضح جرائم الاحتلال وغيرها من إجراءات تضلل الرأي العام العالمي.
 
وطالب مرصد الأزهر لمكافحة التطرف جمهور المستخدمين بإعمال الوعي في فرز المحتوى الإعلامي المنشور، ويطالب مسئولي منصات التواصل الاجتماعي بالتزام الحياد والموضوعية عند التعاطي مع جميع القضايا الحقوقية، خاصة القضية الفلسطينية. ويدعو المرصد إلى حشد طاقات الإعلام العربي والمنافذ الإعلامية المنصفة لبيان حقائق القضية الفلسطينية وتاريخها وحاضرها، والتوعية بأبعادها، ومشروعية مطالب الفلسطينيين التي تكفلها كل القيم الدينية والإنسانية وقرارات الشرعية الدولية.

طوفان الاقصى

فلسطين

القدس

مرصد الازهر

حرب اسرائيل وفلسطين



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