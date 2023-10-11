اليوم السابع
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الأربعاء، 11 أكتوبر 2023 10:04 م
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التنظيم والإدارة يعلن نتيجة مسابقة شغل 30 ألف وظيفة معلم مساعد للعام الثاني في 7 محافظات

الأربعاء، 11 أكتوبر 2023 09:14 م
التنظيم والإدارة يعلن نتيجة مسابقة شغل 30 ألف وظيفة معلم مساعد للعام الثاني في 7 محافظات الجهاز المركزى للتنظيم والادارة
كتبت ريهام الباشا

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أعلن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، برئاسة الدكتور صالح الشيخ، مساء اليوم، نتيجة الامتحان الالكتروني الذي عقده للمتقدمين في مسابقة شغل 30 ألف وظيفة معلم مساعد بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني للعام الثاني، وذلك للمتقدمين من محافظات(شمال سيناء، جنوب سيناء، دمياط، بورسعيد، الإسماعيلية، السويس والبحر الأحمر).
 
ويمكن للسيدات والسادة الممتحنين الاستعلام عن نتيجتهم عبر بوابة الوظائف الحكومية https://jobs.caoa.gov.eg/
 
ويجدد الجهاز تأكيده على المتقدمين من محافظات (الفيوم وقنا وأسوان) الذين يحضرون للامتحان بالمركز، ضرورة الالتزام بإحضار كافة أصول المستندات المطلوبة (المؤهل الدراسي، شهادة الخدمة العسكرية للذكور، شهادة الخدمة العامة للإناث، صحيفة الحالة الجنائية، بطاقة الرقم القومي، شهادة الخدمات المتكاملة لذوي الإعاقة، وإيصال سداد رسوم الاشتراك في المسابقة)؛ حتى لا يمنع من يخالف ذلك من دخول الامتحان.
 
 

التنظيم والادارة

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وظائف المعلمين

نتيجة مسابقة تعيين 30 الف للعام الثانى



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