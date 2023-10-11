الصحة: مصر تحولت من الأولى فى الإصابة بفيروس c لخالية تماما من الفيروس

رامى محيى الدين

قال الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة، إن مصر قضت على فيروس سى فى فترة لا تزيد عن 9 سنوات ومصر كانت الدولة الأولى فى نسب معدلات الإصابة وهى فترة صغيرة فى عمر الأفراد.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج مانشيت مع الإعلامى جابر القرموطى، أن مصر تسلمت الشهادة كأول دولة على مستوى العالم تقضى على فيروس سى من أول دولة على مستوى الإصابة، هذا الملف الذى كان حلما للمصريين الحمد لله تحقق، بجهود الإعلام ودعمه للمبادرة الرئاسية وتشجيعه للناس على المشاركة والكشف والحصول على العلاج.

وأكد أن مصر استطاعت أن تحصل على العلبة بـ300 دولار حيث كان ثمنها 30 ألف دولار ولم تكتف الدولة بهذا بل استطاعت أن تصنع الدواء وهذا ما مكننا أن نعالج أكثر من 4.5 مليون مواطن، كما أن المبادرة الأخيرة التى اطلقها وزير الصحة تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى لمعالجة آثار فيروس سى لسرطان الكبد وعلاج الأورام كل هذا وصلنا لهذه النتيجة التى كنا نطمح لها.