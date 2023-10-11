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تعليم القاهرة تتيح رابطا للاستعلام عن نتيجة المعلمين الناجحين بـ" 30 ألف وظيفة "

الأربعاء، 11 أكتوبر 2023 05:00 م
تعليم القاهرة تتيح رابطا للاستعلام عن نتيجة المعلمين الناجحين بـ" 30 ألف وظيفة " وزارة التربية والتعليم
كتب محمود طه حسين

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أعلنت مديرية التربية والتعليم بالقاهرةعن فتح باب الاستعلام عن نتيجة المرحلة الأولي واختيار إدارة التسكين للمقبولين ثم طباعة الأخطار والتوجه به مع صورة بطاقة الرقم القومي في الميعاد والمكان المحددين في الأخطار لاستلام جواب التسكين.
 
برجاء الدخول ع الموقع الرسمى للتنسيق والاستعلام
 
https://generaltansikcairomoe.com/
 
ووقع الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني قرارات تعاقد المعلمين الجدد الفائزين "مسابقة 30 ألف معلم السنة الأولى"، وذلك استعدادا لبدء تسكينهم واستلامهم العمل منتصف الأسبوع الحالى وفقا للتوزيع الجغرافى بمختلف المديريات التعليمية على مستوى الجمهورية.
 
وصرح شادي زلطة المتحدث الرسمي باسم الوزارة بأن الدكتور رضا حجازى أكد على أن المعلمين الجدد الذين لم يجتازوا الاختبارات سيتم إتاحة الفرصة لهم لتقديم التماس بمديريات التربية والتعليم التابعين لها، حيث سيتم التواصل معهم لإعادة الاختبارات التي لم يجتازوها.
 
 
 
 
 
 
 
 

 


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