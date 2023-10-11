رئيس قسم الحشرات بعلوم القاهرة تكشف أسباب سرعة انتشار "بق الفراش"

محمد صبحى

كشفت الدكتورة غادة محمد البسيونى أستاذ الحشرات الطبية والبيطرية ورئيس قسم علم الحشرات بكلية العلوم جامعة القاهرة، عن أسباب سرعة انتشار "بق الفراش" وتتمثل فى الرحلات الدولية، والمعارض والمهرجانات الدولية، والسياحة والتجارة الدولية، والهجرات والزوح ومعسكرات اللاجئين، وتجارة الملابس والآثاث المستعملين.

وأوضحت أستاذ الحشرات بكلية العلوم جامعة القاهرة فى تصريحات لـ" اليوم السابع" أن طرق انتقال بق الفراش سيرا بين الشقق والأدوار المختلفة فى المبنى الواحد وعبر الحوائط ومواسير المياه الجافة، وعند نقل الأثاث المصاب ببق الفراش، وفى الحقائب عند السفر أو نقل البضائع المستعملة، كما ينتقل من انسان لآخر.

وكانت شهدت العاصمة الفرنسية باريس انتشار موجه من بق الفراش فى الأماكن العامة والخاصة، ونشر فرنسيون على مواقع التواصل الاجتماعى فيديوهات توثق انتشار البق فى دور السينما ووسائل المواصلات مثل القطارات وأيضا المكتبات العامة ومطار شارل ديجول وقد دعت بلدية باريس إلى التصدي لهذه الحشرات.