هل ترغب في التخلص من "الكرش"؟ أطعمة مسموحة وأخرى ممنوعة

كتبت فاطمة ياسر

السعي لتحقيق حلم الرشاقة والحصول على الوزن المثالي يعد من الحيل الجيدة التي تساهم بشكل كبير في الحفاظ على صحتك، وأيضا تعمل على تمتعك بجسم صحي ورشيق، ومع بداية العام الجديد يجب وضع خطط تساعدك في الحصول على هذا الأمر، ولذا يقدم التقرير المنشور عبر موقع “everydayhealth” أبرز وأهم الأطعمة المسموحة والأخرى الممنوعة علي الراغبين في التخلص من الكرش ، ومنها:

أطعمة ابتعد عنها:

-الخضراوات الصليبية، كالكرنب، والقرنبيط، والبروكلي، فجميعها أطعمة ممنوعة على الراغبين في التخلص من الكرش، لأن تناولك لها يتسبب في إصابتك وتعرضك للانتفاخ غير المبرر، ولذا عليك تجنبها.

-المياه الغازية ، كلما أسرفت في تناولك لها كلما تعرضك للكثير من المشكلات الصحية المختلفة، ومنها انتفاخ الجهاز الهضمي، فهي مشروبات مرتفعة السكريات، وتعرضك لزيادة الوزن.

-الأطعمة المالحة واللحوم المصنعة، تعد من الأطعمة غير الصحية، لأنها عالية الدهون، وتتسبب في احتباس السوائل في الجسم، وتزيد من تعرضك للإنتفاخ.

-أطعمة يمكنك تناولها:

-الزبادي، يعد من الأطعمة الصحية قليل السكر والسعرات الحرارية، فهو يحتوي على "بكتيريا جيدة" تساعد على تجديد البكتيريا الجيدة الموجودة في الأمعاء بشكل طبيعي، مما يساعد على تقليل الغازات والانتفاخ والانزعاج الهضمي.

-النعناع والشاي الأخضر، جميعها لها خصائص مدرة للبول، مما يعني أنها تمتص السوائل من الجسم، وتقلل من احتباس الماء، وتحافظ على بطنك مسطحة، ولكن النعناع على وجه الخصوص يساعد في تقليل انزعاج المعدة، ويسهل عملية الهضم.

-الخيار والكرفس والفجل، جميع خضراوات السلطة صحية، فإن المحتوى المائي العالي الموجود في الخيار والكرفس والفجل يعني أنها مليئة بالعناصر الغذائية، وليس بها الكثير من السعرات الحرارية.