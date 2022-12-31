تخلص من الكرش في الشتاء واتبع هذه النصائح

فاطمة ياسر

هناك بعض الطرق البسيطة مثل المشي السريع التي يمكن أن تساعدك على التخلص من الدهون العنيدة في الشتاء، وخاصة دهون البطن أي الكرش، وهذا وفقا لموقع “indiatoday-”.

أوضح التقرير أنه من المناطق العنيدة لتقليل الدهون في الجسم البطن، ويُعرف هذا النوع من الدهون حول البطن باسم الدهون الحشوية ، ووتمتع بخطر كبير للإصابة بالعديد من الأمراض بما في ذلك مرض السكري وأمراض القلب والأمراض المزمنة الأخرى في حالة تركها وعدم السعي للتخلص منها.