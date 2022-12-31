تخلص من الكرش في الشتاء واتبع هذه النصائح

هناك بعض الطرق البسيطة مثل المشي السريع التي يمكن أن تساعدك على التخلص من الدهون العنيدة في الشتاء، وخاصة دهون البطن أي الكرش، وهذا وفقا لموقع “indiatoday-”.
أوضح التقرير أنه من المناطق العنيدة لتقليل الدهون في الجسم البطن، ويُعرف هذا النوع من الدهون حول البطن باسم الدهون الحشوية
، ووتمتع بخطر كبير للإصابة بالعديد من الأمراض بما في ذلك مرض السكري وأمراض القلب والأمراض المزمنة الأخرى في حالة تركها وعدم السعي للتخلص منها.
ففي الشتاء، ونظرًا لساعات طويلة من عدم النشاط ، قد يكون من الصعب بعض الشيء ممارسة الرياضة وقد تساهم العديد من الأطعمة أيضًا في زيادة الوزن
، وفي حين أن فقدان الدهون الزائدة في البطن خلال الأشهر الباردة قد يكون مهمة ، إلا أن هناك عدة طرق يمكنك من خلالها تقليلها ، ومنها:
- ماء دافئ:
ابدأ يومك بشرب الماء الدافئ لأنه يزيد من التمثيل الغذائي ويساعد في الانتفاخ، ويمكنك أيضًا شرب الماء الدافئ طوال اليوم كلما وجدت ذلك ضروريًا، و إنه مفيد جدًا في تقليل الدهون ليس فقط من البطن ولكن من أجزاء أخرى أيضًا.
- ممارسة اليوجا:
اليوجا طريقة سهلة لتقليل الدهون، و أنت ببساطة بحاجة إليها والقيام بـ 12 من Suryanamaskars و Kapalbhati pranayam ، مما يحسن الدورة الدموية والهضم.
- الزنجبيل:
يمكنك أيضًا تناول الزنجبيل الجاف الذي يعزز عملية التمثيل الغذائي، و اخلطي مسحوق الزنجبيل الجاف مع الماء المغلي. يمكن أن يساعد هذا المشروب على حرق الدهون.
- المشي السريع:
ارتدِ حزامًا ضيقًا للخصر وقم بالمشي السريع لمدة 30 دقيقة. هذه طريقة فعالة لحرق دهون البطن. إلى جانب ذلك ، فإن البيلاتس لديها أيضًا أنظمة لتقليل الدهون.
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