"بابا نويل" يوزع الهدايا على أطفال مستشفى الكرنك بالأقصر احتفالا بالعام الجديد

الأقصر – أحمد مرعى

احتفلت مستشفى الكرنك الدولي التابعة لهيئة الرعاية الصحية بمحافظة الأقصر، بقدوم العام الجديد 2023، حيث قامت إدارة المستشفى باستدعاء شخصية بابا نويل لتوزيع الهدايا على الأطفال بالأقسام الداخلية والعيادات الخارجية، مما أضفى جو من البهجة والسرور على الأطفال وذويهم والعاملين بالمستشفى أيضاً.

وقد شارك في الاحتفال كلاً من الدكتور خلف الله أحمد عُمر مدير مستشفى الكرنك الدولي، والدكتور محمود عمر المدير الطبي بالمستشفى، والدكتورة روزلين فايز بطرس رئيس قسم الأطفال بالمستشفى، والدكتورة نعمة سويد مدير إدارة التسويق بالمستشفى، ومنى أحمد محمد مسئول الدعم المعنوي.

وكان قد نجح أطباء الأطفال وحديثي الولادة بمستشفى إيزيس التخصصي ومستشفى الكرنك الدولي، في إصلاح اختلاف خلقي لطفل عمره شهر واحد يعاني من قيء مستمر، حيث قام الأطباء بإجراء عملية توسيع للأمعاء لطفل كان مولود باختلاف خلقي وهو تضخم في الجزء العلوي للأمعاء يسبب له قيء مستمر، حيث تعتبر هذه الحالة من الحالات الخطيرة للغاية لأنها تؤثر على صحة الطفل ودرجة وعيه ونموه، وتتطلب تدخلاً سريعاً حتى لا يصاب الطفل بمضاعفات قد تؤدي للوفاة، وتمت العملية بنجاح ووضع الطفل بالحضانة لإستكمال العلاج حتى خرج من المستشفى، وهو بصحة جيدة للعودة مرة أخرى للمتابعة بعيادة المبتسرين.

وقام بالمشاركة في إجراء العملية الدكتور أحمد محمد سلطان استشاري جراحة الأطفال بمستشفى الكرنك الدولي، والدكتور حسان محمد أخصائي التخدير والعمليات، والدكتورة أسماء حسن أخصائي الأطفال وحديثي الولادة، والمشاركة المتميزة لفريق تمريض العمليات وتمريض الحضانة أحمد بغدادي تمريض عمليات، وعبير أنور تمريض حضانة، وابتسام رشدي رئيس تمريض العمليات، وقام بالرعاية الطبية للطفلة نخبة من أمهر أطباء الأطفال وحديثي الولادة بالتعاون مع فريق تمريض الحضانة المتميز تحت إشراف الدكتورة رحاب مصطفي رئيس قسم الحضانات، والإشراف العام للدكتور الطاهر صلاح الدين مدير مستشفى إيزيس التخصصي.