أخطاء فى الرجيم يجب تجنبها لإنقاص الوزن

كتبت فاطمة خليل

يرتكب الكثيرون أخطاء عديدة عندما يتعلق الأمر بفقدان الوزن، ومن بينها تحديد أهداف غير واقعية لأنفسنا، والصحيح أنه بدلاً من التركيز فقط على فقدان الوزن ، يمكنك البدء باتباع نظام غذائي صحي ولتحقيق ذلك يجب تجنب بعض أخطاء النظام الغذائي لتصبح أكثر رشاقة ولياقة، بحسب موقع "Health".

أخطاء النظام الغذائي التي يجب تجنبها لإنقاص الوزن

1. وضع قرارات غير واقعية

ركز على تطوير عادات صحية تميل العادات إلى الاستمرار لفترة أطول من القرارات لا يتعين عليك تحقيق جميع أهدافك الصحية في شهر يناير فقط ضع لنفسك أهدافًا واقعية وقم بتطوير عادات صحية لمساعدتك على تحقيقها.

2. تستهلك الكثير من السعرات الحرارية السائلة

انتبه جيدًا لما تشربه تحتوي معظم المشروبات (المشروبات الغازية ومشروبات الطاقة وحتى عصائر الفاكهة) على الكثير من السكر.

حتى مشروب واحد يمكن أن يفسد نظامك الغذائي. هذا لا ينطبق فقط على المشروبات الجاهزة ولكن أيضًا على الشاي أو القهوة اليومية.

إن تناول كوبين من الشاي مع ملعقتين من السكر يعادل تناول 15-16 جرامًا من السكر في اليوم. لذا ، حاول تجنب السعرات الحرارية السائلة.

3. تناول الطعام في الخارج بانتظام

لا نعرف عن المكونات المستخدمة في صنع الطعام أو زيت الطهي أو النظافة العامة. هذا صحيح ليس فقط للوجبات السريعة ولكن أيضًا بالنسبة لبعض "الخيارات الصحية" المتاحة لذلك ، قدر الإمكان ، قم بطهي طعامك في المنزل ، وستلاحظ تحسنًا ملحوظًا في صحتك.

4. تخطي الوجبات الرئيسية

تخطي الوجبات ليس عادة أكل صحية يجب أن يتغير هذا لأن تخطي وجبات الطعام يمكن أن يقلل من عملية التمثيل الغذائي ويؤدي إلى حرق عدد أقل من السعرات الحرارية مما قد يؤدي في النهاية إلى زيادة الوزن. علاوة على ذلك ، قد تعاني من الإرهاق ونقص الطاقة طوال اليوم. أخطاء النظام الغذائي

5. الاعتماد كثيرا على الأطعمة المعلبة الجاهزة

تتطلب أجسامنا طعامًا حقيقيًا الفاكهة ، على سبيل المثال ، هي وجبة خفيفة أفضل بكثير من "بسكويت صحي مع الألياف الإضافية". قلل من اعتمادك على الأطعمة الجاهزة واستبدلها بأطعمة طبيعية وصحية.

6. تناول وجبات سناكس في كثير من الأحيان

تناول الوجبات الخفيفة بشكل مستمر ، بسبب عادة ، دون الشعور بالجوع يمكن أن يثقل كاهل جهازك الهضمي ويعطل هرمونات الجوع. لا تأكل إلا عندما تكون جائعًا ، وليس عندما تخبرك الساعة بذلك.