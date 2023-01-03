10 فوائد لزيت الأفوكادو.. يحسن صحة القلب وفقدان الوزن

كتبت إيناس البنا

زيت الأفوكادو مفيد لصحتك وهو مصدر كبير لفيتامين E وأوميجا 3 وأوميجا 9 والدهون غير المشبعة ومضادات الأكسدة، فهو مفيد للبشرة والشعر والعينين والقلب ويساعد في إنقاص الوزن أيضًا، وفيما يلى حسب موقع " onlymyhealth"، نعرض أبرز 10 فوائد لزيت الأفوكادو.

الفوائد الصحية لزيت الأفوكادو



1. جيد للقلب



يحتوي زيت الأفوكادو على أحماض دهنية غير مشبعة تساعد في تحسين صحة قلبك، يخفض ضغط الدم والكوليسترول السيئ في جسمك، يزيل السموم من الجسم ، وبالتالي يحمي الأوعية الدموية، يساعد استخدام زيت الأفوكادو في موازنة مستوى الأحماض الدهنية الأساسية في الكلى. بالإضافة إلى ذلك ، له خصائص مضادة للالتهابات ، مما يساعد على منع تلف جدران الشرايين.

2. جيد للبشرة



يعتبر زيت الأفوكادو مصدرًا جيدًا لمضادات الأكسدة مثل بيتا كاروتين والبروتين واللوتين وفيتامين هـ ، فهو يساعد على تقوية بشرتك ومنع تلفها، يساعد زيت الأفوكادو على تغذية بشرتك ويوفر الحماية من الأشعة فوق البنفسجية الضارة. علاوة على ذلك، فهو يعالج الندبات ويمنع التجاعيد ويعزز إنتاج الكولاجين ، مما يجعل بشرتك شابة.

3. يعزز نمو الشعر



يحتوي زيت الأفوكادو على فيتامين ب وفيتامين هـ، مما يعزز نمو الشعر ويحافظ على صحة فروة رأسك، كما أنه يقلل من تلف الشعر وتساقطه، يرسل إشارات إلى الغدد الدهنية ويساعد أيضًا في التحكم في إفراز الزيت على فروة الرأس.

4. يعزز فقدان الوزن



يساعد زيت الأفوكادو في إنقاص الوزن لأنه غني بالدهون الأحادية غير المشبعة وحمض الأوليك، كما يقلل من دهون البطن ويزيد من معدل التمثيل الغذائي في الجسم. يمتص الكاروتينات التي تذوب في الدهون، مما يساعد في إنقاص الوزن.

5. امتصاص العناصر الغذائية



يزيد زيت الأفوكادو من مستوى امتصاص العناصر الغذائية في جسمك بسبب ارتفاع مستوى الدهون الأحادية غير المشبعة الموجودة فيها.

6. جيد للعيون



يعزز زيت الأفوكادو صحة عينيك لأنه غني باللوتين وفيتامين هـ ويقلل من خطر الإصابة بإعتام عدسة العين والضمور البقعي.

7. يمنع الانتفاخ



يمكن أن يمنع استهلاك زيت الأفوكادو الانتفاخ لأنه يحسن مستويات الطاقة في الجسم ويعزز الهضم.

8. يساعد في تقليل الالتهابات



زيت الأفوكادو مناسب للأشخاص المصابين بالتهاب المفاصل حيث يساعد في تقليل الالتهاب، يقلل من تصلب المفاصل ويمنع أمراض اللثة مثل النزيف.

9. مناسب لعلاج الجروح



يمكن أن يساعد زيت الأفوكادو في التئام جروحك بشكل أسرع، حيث تساعد الأحماض الدهنية الأساسية الموجودة في زيت الأفوكادو على تقليل الالتهاب، يمكنك وضع زيت الأفوكادو على لدغات الحشرات أو لدغات الحشرات.

10. مفيد في حروق الشمس



زيت الأفوكادو غني بمضادات الأكسدة وفيتامين E وبيتا كاروتين والبروتين الذي يفيد في علاج حروق الشمس وتهدئة البشرة.