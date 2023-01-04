أخبار × 24 ساعة.. ارتفاع الاحتياطى الأجنبى لـ34 مليار دولار نهاية ديسمبر 2022

سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم "اليوم السابع" أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية، من بينها
البنك المركزى: ارتفاع الاحتياطى الأجنبى لـ 34 مليار دولار نهاية ديسمبر 2022
التعليم تعلن تنفيذ مجموعات دعم للطلاب بالمدارس ومنح المعلم أجره فورا
التعليم توجه بوضع علامة مائية على ورقة امتحانات الشهادة الإعدادية
اللجنة العلمية لمكافحة كورونا: الإصابة ما زالت قائمة وسريعة الانتشار
وزير التموين: الدعم النقدى المشروط الحل الأمثل.. ولكن التوقيت غير مناسب
وزير التموين للنواب: لدينا مخزون من اللحوم الحية يكفى عاما.. والدواجن 5 أشهر
وزير التموين: توجيه وزارى بحرية تداول الأرز الأبيض والشعير
وزير التموين للنواب: "ما ينفعش أبيع بـ10 وغيرى يبيع بـ12 وهدفنا خلق توازن بالسوق"
التضامن: لأول مرة سيكون لدينا 1000 رائد اجتماعى من الرجال لرفع وعى المواطنين
مديريات التعليم توجه الإدارات بإجراء الاختبار التجريبي للصفين الأول والثانى الثانوى
وزيرة التضامن: انخفاض نسبة تعاطى المخدرات بين سائقى الحافلات المدرسية إلى 0.6%
صور الأقمار الصناعية.. العاصمة على موعد مع أمطار متفاوتة الشدة الساعات المقبلة
"الصحة" تخصص خطا ساخنا لتقديم الدعم اللازم لمرضى الذبحة الصدرية
النقل تنفذ مشروعات بتكلفة 1.957 تريليون جنيه فى 9 سنوات.. صور
إقامة 10 منافذ سلعية كبرى جديدة فى الجيزة استعدادا لشهر رمضان أبرزها بفيصل
التموين: صرف 20% من مقررات السلع التموينية لأصحاب البطاقات حتى الآن
"القوى العاملة" تعلن عن 1223 فرصة عمل جديدة برواتب تصل لـ5000 جنيه
من الكيت كات لمحور روض الفرج.. شاهد أعمال المرحلة الثالثة بالخط الثالث للمترو
النواب يبدأ مواجهة وزير التموين.. وجبالى: "لكل نائب دقيقتين وبلاش زعل"
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