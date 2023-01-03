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البنك المركزى: ارتفاع الاحتياطى الأجنبى لـ 34 مليار دولار نهاية ديسمبر 2022

الثلاثاء، 03 يناير 2023 09:02 م
البنك المركزى: ارتفاع الاحتياطى الأجنبى لـ 34 مليار دولار نهاية ديسمبر 2022 البنك المركزي المصري
كتب - أحمد يعقوب

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أعلن البنك المركزي المصري عن ارتفاع صافي الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية بنحو 500 مليون دولار  ليبلغ نحو 34 مليار دولار بنهاية شهر ديسمبر 2022، مقارنة بنحو33.5 مليار دولار خلال نوفمبر السابق له.
 
وتتكون العملات الأجنبية بالاحتياطى الأجنبى لمصر من سلة من العملات الدولية الرئيسية، هى الدولار الأمريكى والعملة الأوروبية الموحدة "اليورو"، والجنيه الإسترلينى والين اليابانى واليوان الصينى، وهى نسبة توزع حيازات مصر منها على أساس أسعار الصرف لتلك العملات ومدى استقرارها فى الأسواق الدولية، وهى تتغير حسب خطة موضوعة من قبل مسؤولى البنك المركزى المصرى.
 

البنك المركزي المصري

الإحتياطي الأجنبي

نقد

اقتصاد

اليوم السابع بلس

الاحتياطي الاجنبي



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