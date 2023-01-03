التعليم تعلن تنفيذ مجموعات دعم للطلاب بالمدارس ومنح المعلم أجره فورا

كتب محمود طه حسين

شدد الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، على حضور الطلاب للمدرسة وخاصة الصف الثالث الإعدادي ، وعرض نسب الحضور، مع ضرورة إدراج نقاط التميز والضعف للطلاب بإخطار النجاح، وتنفيذ خطة تدريس مكثفة للتلاميذ الضعفاء فى القراءة والكتابة، وخاصة فى الصفوف الأولى من المرحلة الابتدائية أثناء إجازة نصف العام تحت إشراف توجيه اللغة العربية بالإدارة.

ووجهت بتنفيذ ندوات توعية ضد مخاطر المخدرات والألعاب الإلكترونية، بجانب تنفيذ ندوات توعية لأولياء الأمور لإعلامهم بمنظومة الصفوف الأولى وأنشطة التوكاتسو، بالإضافة إلى تفعيل الرحلات المدرسية لزيارة المشروعات القومية.

وأكد وزير التربية والتعليم لى أن تكون " مجموعات الدعم " بالمدارس عامل جذب لأبنائنا الطلاب، موضحا أنه سيتم تجهيز قاعات خاصة بهذه المجموعات داخل عدد محدد من المدارس داخل كل إدارة تعليمية لاستقبال الطلاب واختيار أفضل المعلمين المتميزين لتدريس المواد المختلفة في مجموعات الدعم، مشيرا إلى أنه سيتم منح المعلم مقابل كل حصة دراسية في المجموعة فور انتهائه.

وشدد الوزير على أن عدم عقد اي تدريبات في المديريات التعليمية إلا من خلال التنسيق مع الإدارة المركزية لشئون المعلمين.

واعلن الدكتور رضا حجازي في ختام الاجتماع اعتزام الوزارة تنظيم مسابقة لاختيار أفضل إدارة تعليمية على مستوى الجمهورية، لتكريمها باحتفالية تنظمها الوزارة