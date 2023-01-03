وزير التموين: توجيه وزارى بحرية تداول الأرز الأبيض والشعير

نور على

كشف الدكتور على مصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية أن التوجيه الوزارى الأخير من عشرة أيام يتضمن حرية تداول الأرز الأبيض والشعير، لافتا إلى أنه تم التعاقد مع السلاسل التجارية على سعر الأرز بـ 16 جنيها ونصف، بسبب أنها تقوم ببيع أرز به كسر من 3 إلى 5%.

وأضاف وزير التموين خلال الجلسة العامة التى رفعت اليوم، الثلاثاء: "عندما حددنا سعر الأرز بمجلس الوزراء من 12 جنيها إلى 15 جنيها كان المقصود الأرز الذى به نسبة كسر 10%، إلا أن مجموعة السلاسل قالت إنهم لا يبيعون الأرز الذى به كسر 10%، وإنما يبيعون الأرز الذى به كسر 5% أو 3% وحسبنا سعره ووجدناه 16 جنيها ونصف، فوجدنا أن قرارمجلس الوزراء لا يسرى على هذه السلاسل ولذلك قمنا بتعاقدات معها".

وتابع: "بعض الناس بتقول بتاخد الأرز بـ7 جنيهات من الفلاح، وتبيعه بـ15 جنيها، ولكن هناك تكلفة تحويله إلى أرز أبيض، والحمد الله بيننا وبين الفلاحين ثقة كبيرة وإن شاء الله تستمر".

جاء ذلك خلال رد وزير التموين بالجلسسة العامة اليوم على نحو 158 اداة رقابية طرحا النواب بالجلسة عن داة رقابية عن سبل الرقابة على الأسواق لمواجهة الاحتكار وارتفاع الأسعار ونقص بعض السلع، وخطة الحفاظ على المخزون الاستراتيجي لمواجهة أزمة الغذاء العالمية، وبشأن الحد من ارتفاع الأسعار وتوفير كافة السلع الغذائية للمواطنين بأسعار مناسبة، وتفعيل دور جهاز حماية المستهلك لمراقبة الأسواق وضبط ارتفاع الأسعار وتوفير مخزون استراتيجى آمن من السلع الأساسية وعن أعمال تنقية بطاقات التموين وعن تصويب منظومة الدعم والخبز، وتوسيع قاعدة المستفيدين من الدعم التمويني عن تفعيل رقابة جهاز حماية المستهلك على التجارة الالكترونية وتوقف وزارة التموين عن تنفيذ بورصة السلع التموينية و أزمة وكلاء السيارات وسوء تخزين زيت الطعام بمصانع الوزارة والاستعانة ببعض الموظفين المحالين إلى المعاش بالعمل داخل مديريات التموين ويتقاضون رواتب ومعاش، وعن ارتفاع أسعار منتجات مصانع التقطير بالحوامدية