وزير التموين للنواب: "ما ينفعش أبيع بـ10 وغيرى يبيع بـ12 وهدفنا خلق توازن بالسوق"

كتب كامل كامل

رد الدكتور علي مصيلحي وزير التموين علي من يردد أن وزارة التموين تسبب فى زيادة الأسعار، قائلا:"مينفعش نبيع بـ10 وغيرنا بييع بـ12 وسوف يتم سمسرة هذه الأموال".

وقال "مصيلحي" خلال كلمته أمام النواب أثناء رده على ما يقرب من 158 أداة رقابية تم طرحها بالجلسة العامة لمجلس النواب اليوم، الثلاثاء: "مش علشان حكومة نخسر القضية أن السوق يكون متزن وهذا ما نقوم به بتدخلنا".

وقال فى نهاية كلمته :"هذا الاجتماع مثمر وأنا كتبت كل الأمور سوف أراجع وأرد عليكم وشعرت أن كلماتكم تتوافق مع رغبة الحكومة فى رفع الضرر عن المواطن من ارتفاع الأسعار، وعلينا أن نضع أيدينا مع بعض لرفع الضرر بسبب الأسعار" مشددا علي أهمية إتاحة السلع، مضيفا :"اختفاء السلع يصنع أزمات".

وبدأت مواجهة وزير التموين بتوجية 63 طلب إحاطة، و12 سؤالا عن سبل الرقابة على الأسواق لمواجهة الاحتكار وارتفاع الأسعار ونقص بعض السلع، وخطة الحفاظ على المخزون الاستراتيجي لمواجهة أزمة الغذاء العالمية، بالإضافة إلى 4 طلبات مناقشة يستوضح فيها النواب سياسة الحكومة بشأن الحد من ارتفاع الأسعار، وتوفير كافة السلع الغذائية للمواطنين بأسعار مناسبة، وتفعيل دور جهاز حماية المستهلك لمراقبة الأسواق وضبط ارتفاع الأسعار وتوفير مخزون استراتيجى آمن من السلع الأساسية.