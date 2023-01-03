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التموين: الغلق عقوبة امتناع المحلات التجارية عن إعلان أسعار السلع

الثلاثاء، 03 يناير 2023 10:49 ص
التموين: الغلق عقوبة امتناع المحلات التجارية عن إعلان أسعار السلع سلع تموينية - ارشيفية
كتب مدحت وهبة - أحمد إسماعيل

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انتهت المهلة المحددة من قبل وزارة التموين، لالتزام أصحاب المحال التجارية بإعلان أسعار السلع  بشكل واضح للجمهور، وبدأت مديريات التموين والتجارة الداخلية تحرير إنذارات لغير الملتزمين بكتابة الأسعار على السلع من المحلات التجارية، والتنبيه  ‏بالتوجيهات الوزارية، وشن حملات توعية لكافة المحال بضرورة وضع الأسعار على السلع، وكذلك عمل الدراسات والاستقصاءات والتحريات اللازمة ‏لأماكن غير الملتزمين بوضع الأسعار، وإنذارهم واتخاذ الإجراءات ‏القانونية حال عدم التزامهم بوضع السعر على السلع.

ووجه الدكتور على المصيلحى وزير ‏التموين والتجارة الداخلية، بتشكيل لجان مشتركة من مديريات التموين ومباحث التموين وجهاز حماية المستهلك وهيئة سلامة الغذاء للنزول على ‏الأرض ومتابعة وضع السعر على السلع وبمكان وخط واضح للجمهور فى كافة المحال وخاصة في الأماكن التي تبتعد عن عواصم المحافظات والمدن ‏الكبيرة.

وكان الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس الوزراء، قد أكد أن المغالاة فى الأسعار لن يتم السماح بها وسيتم إعطاء مهلة أسبوعين لكافة المنافذ التجارية لوضع الأسعار على السلع، موضحا إنه بعد مهلة الأسبوعين وفى حالة عدم الالتزام ستصد عقوبات المحلات التي تمتنع عن إعلان أسعار السلع تصل للغلق، موضحا إنه تم رصد عدم انضباط الأسعار واستغلال البعض للأزمة الحالية ووضع أسعار مغالي فيها، موضحا إنه رصد هذا الأمر وتم مناقشته.

 

 

 


أسعار السلع

مباحث التموين

ضبط الأسواق

غلق المحال

عقوبة عدم اعلان الأسعار



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