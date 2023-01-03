اللجنة العلمية لمكافحة كورونا: الإصابة ما زالت قائمة وسريعة الانتشار

كتب الأمير نصرى

قال الدكتور حسام حسنى ، رئيس اللجنة العلمية لمكافحة كورونا ، إن الوضع العالمى زيادة فى كورونا، متعجبا من أن الصين بدأت تلغى الإجراءات الاحترازية، موضحا أن بعض الدول التى خففت الإجراءات فقدت جزءا من مناعتها.

أضاف حسام حسنى خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن" الذى يقدمه الإعلامى سيد على، الإصابة بفيروس كورونا مازالت قائمة وسريعة الانتشار، ومتعبة للجسم، ويصيب الإنسان بالإرهاق، وأدعو الجميع لاتخاذ طرق الوقاية لأنها خير من العلاج، والعودة لارتداء الماسك والتباعد الاجتماعى، واستخدام الكحول.

وشدد على من يسافر لأداء العمرة ضرورة تلقى لقاح كورونا ولقاح الأنفلونزا، وارتداء الماسك فى العمرة.

وفى وقت سابق، قال الدكتور محمد النادي، عضو اللجنة العلمية لمكافحة كورونا، إن تزايد معدلات الإصابات بفيروس كورونا في الصين وسط تحذيرات من جائحة جديدة أمر مقلق.

وأوضح، أن التطعيمات صالحة وفعالة ضد المتحور الجديد ولا يزال البروتين الشوكي لم يتغير بصورة عالية، ففعالية اللقاحات مستمرة.