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أخبار 24 ساعة.. معرض القاهرة للكتاب يتخطى المليون زائر خلال 5 أيام من افتتاحه

الثلاثاء، 31 يناير 2023 12:02 ص
أخبار 24 ساعة.. معرض القاهرة للكتاب يتخطى المليون زائر خلال 5 أيام من افتتاحه معرض القاهرة الدولى للكتاب
كتب: محمد الأحمدى

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سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم "اليوم السابع" أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية، من بينها: 

 
مدارس الجيزة تفتح أبوابها للطلاب لممارسة أنشطتهم المفضلة خلال الإجازة
 
معرض القاهرة للكتاب يتخطى المليون زائر خلال 5 أيام من افتتاحه للجمهور
 
مستشار التموين: نتوقع إنتاج 200 كيلو ذهب شهريا من منجم إيقات بالصحراء الشرقية
 
التعليم تعقد تدريبات المعلمين على المناهج الدراسية الجديدة
 

 


اخبار 24 ساعه

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مستشار التموين

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المناهج الدراسيه

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