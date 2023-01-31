أخبار 24 ساعة.. معرض القاهرة للكتاب يتخطى المليون زائر خلال 5 أيام من افتتاحه

سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم "اليوم السابع" أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية، من بينها:
مدارس الجيزة تفتح أبوابها للطلاب لممارسة أنشطتهم المفضلة خلال الإجازة
معرض القاهرة للكتاب يتخطى المليون زائر خلال 5 أيام من افتتاحه للجمهور
مستشار التموين: نتوقع إنتاج 200 كيلو ذهب شهريا من منجم إيقات بالصحراء الشرقية
التعليم تعقد تدريبات المعلمين على المناهج الدراسية الجديدة
التموين: إنتاج أول سبيكة ذهب من منجم إيقات بالصحراء الشرقية
نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 .. تعليم الجيزة تكشف موعد الإعلان والتفاصيل
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