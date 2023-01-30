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التموين: إنتاج أول سبيكة ذهب من منجم إيقات بالصحراء الشرقية

الإثنين، 30 يناير 2023 07:53 م
التموين: إنتاج أول سبيكة ذهب من منجم إيقات بالصحراء الشرقية ذهب - أرشيفية
كتب محمد شرقاوى

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كشف الدكتور ناجي فرج، مستشار وزير التموين لشؤون صناعة الذهب، تفاصيل إنتاج أول سبيكة ذهب من منجم إيقات بالصحراء الشرقية؛ والذي تم اكتشافه خلال شهر يونيو 2022.
 
وقال فرج، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى مُقدّمة برنامج «صالة التحرير» عبر «قناة صدى البلد»، إن مصر يوجد بها 100 منجم؛ أبرزها منجم السُكري الذي يضم 12 مليون أوقية من الذهب، لافتًا إلى أن منجم إيقات يوجد به مليون أوقية من الذهب.
 
وأضاف الدكتور ناجي فرج، مساء اليوم الاثنين، أن التنقيب عن الذهب من الأدوات الجيدة للدولة؛ وهو واجب قومي، لافتًا إلى وجود أماكن أخرى عامرة بالمعدن الأصفر؛ وهي العملة المعتمدة حول العالم، مشيرًا إلى أن ارتفاع الاحتياطي الاستراتيجي من الذهب يُعطي قوة للجنيه المصري.
 
وأوضح فرج، أنه لابُد من أن تكون عمليات استخراج الذهب بأيادي مصرية، مؤكدًا أن خام الذهب موجود ومتوفر في عدة مناطق مصرية؛ وبالشراكة مع الشركات القومية في الاستخراج؛ سيكون لهذا الأمر تأثير جيد على قطاع التنجيم في مصر.
 
وأضاف، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج «صالة التحرير» عبر «قناة صدى البلد»: «استخراج الذهب من منجم السكري يساهم في رفع الاحتياطي الاستراتيجي من الذهب إلى 300 طن؛ مما يساهم في رفع قيمة العملة المحلية».
 
ولفت ناجي فرج، إلى أنه من المفترض استقدام شركات مصرية لاستخراج الذهب من المثلث الذهبي جنوب غرب سفاجا؛ والموجود على مساحة 250 كيلومتر مربع؛ بدلاً من ترك هذه المناطق للتنقيب العشوائي.

التموين

سبيكة ذهب

صناعة الذهب

الصحراء الشرقية

عزة مصطفى



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