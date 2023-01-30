التعليم توجه المديريات بعدم ربط إعلان نتائج امتحانات التيرم الأول بالمصروفات

كتب: محمود طه حسين

وجه الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني كافة المديريات التعليمية، بعدم ربط إعلان نتائج امتحانات الفصل الدراسي الأول بسداد المصروفات الدراسية، وذلك في ضوء الإجراءات المنظمة التي تضمنها الكتاب الدوري رقم (6) الصادر بتاريخ 28 أكتوبر 2020 بشأن تنظيم العلاقة التعاقدية بين أصحاب المدارس الخاصة والدولية وأولياء الأمور.

عقد الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، عبر شبكة الفيديو كونفرانس، اليوم الإثنين، اجتماعًا مع مديرى المديريات التعليمية بجميع المحافظات؛ لمناقشة تنفيذ البرنامج التدريبي الخاص بتفعيل دور المدرسة في تنمية وعي الطلاب بقيم الانتماء الوطني ومواجهة مخاطر الألعاب الإلكترونية، وحروب الجيل الخامس.

وأكد الدكتور رضا حجازي حرص الوزارة على سلامة أبنائها الطلاب، والتوعية بمخاطر الألعاب الإلكترونية وحروب الجيل الخامس، مشيرًا إلى أن الوزارة أعدت في هذا الصدد حقيبة تدريبية؛ لتفعيل دور المدرسة في تنمية الوعي الطلابي بقيم الانتماء الوطني، ومواجهة هذه المخاطر، وتنمية مهارات مديري المدارس، وذلك في إطار التنمية المهنية المستدامة.

وأوضح الوزير أن البرنامج التدريبي يستهدف تدريب مديري المدارس لجميع المراحل على أن يتم تنفيذه خلال الفترة من (الأربعاء 1 فبراير 2023 وحتى الخميس 9 فبراير 2023)، وذلك لمدة يومان، طبقًا لظروف كل مديرية، على أن يكون التدريب تحت إشراف مديري المديريات، وبالتنسيق مع مديري إدارات التدريب بالمديرية، وتوجيه التربية الاجتماعية، مشددًا على أن يتم موافاة الوزارة بتقرير ختامي لكل مديرية يتضمن توقيت تنفيذ التدريب، وإجمالي المستهدفين، وعدد الدورات، وعدد المدربين، ونسبة الحضور والغياب.

كما أكد الوزير على دور المدرسة في تعزيز قيم الانتماء والتوعية بمخاطر الألعاب الإلكترونية وحروب الجيل الخامس، والتأكيد على الممارسات الإيجابية لدى الطلاب والمعلمين، مشيرًا إلى دور الوزارة الاستباقي لمواجهة هذه المخاطر من خلال تفعيل الأنشطة المدرسية، حيث تم الإنتهاء من المرحلة الأولى والثانية من خطة الأنشطة، وتبدأ المرحلة الثالثة مع بداية الفصل الدراسي الثاني لنسبة 25% وذلك بالتعاون مع وزارتى الشباب والرياضة والثقافة، ومنوهًا عن مبادرة "إحياء المسرح المدرسى" وأهمية اكتشاف الموهوبين والمبدعين ورعايتهم في جميع المجالات.

ووجه الوزير بتفعيل الرحلات المدرسية لجميع المراحل التعليمية، خلال إجازة نصف العام 2023، وزيارة المشروعات القومية للدولة المصرية، والأماكن السياحية والأثرية بالمحافظات؛ لغرس قيم المواطنة والتأكيد على الثوابت الوطنية، وتنظيم الزيارات لمعرض القاهرة الدولي للكتاب، تنفيذًا لتعليمات رئيس الجمهورية بتنمية الوعى لدى الطلاب بما تنجزه الدولة المصرية، ومساعدتهم على الاستفادة من إجازة نصف العام الدراسي وتحقيق الفائدة الكاملة منها.

جاء ذلك بحضور كل من الدكتور أحمد المحمدي مساعد الوزير لشئون المديريات، ونادية عبد الله رئيس الإدارة المركزية لشئون المعلمين، وياسر محمود مدير مديرية التربية والتعليم بسوهاج، والدكتورة رباب زيدان مدير عام الإدارة العامة لشئون القيادات التربوية، والدكتورة إيمان حسني مدير عام التنمية الاجتماعية، ومديري إدارات التدريب، وموجهي عموم التربية الاجتماعية بالمديريات.