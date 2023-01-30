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مدارس الجيزة تفتح أبوابها للطلاب لممارسة أنشطتهم المفضلة خلال الإجازة

الإثنين، 30 يناير 2023 11:00 م
مدارس الجيزة تفتح أبوابها للطلاب لممارسة أنشطتهم المفضلة خلال الإجازة مدارس - صورة أرشيفية
كتبت - مرام محمد

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كشفت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الجيزة، عن فتح أبواب المدارس للطلبة لممارسة هواياتهم وأنشطتهم المفضلة خلال إجازة نصف العام، وذلك بناءً على توجيهات الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، واللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، وتعليمات أشرف سلومة وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة، وسمية الخطيب وكيل المديرية.

وأكدت المديرية في بيان لها، على أهمية الأنشطة الطلابية، مشيرة أنها تعد من أهم أساليب اكتشاف مهارات الطالب المختلفة منذ الصغر وشغل وقت فراغه بما يفيده وتنمية روح التعاون والمشاركة لديه، مضيفة: "قد غردت طيور إدارة الصف التعليمية للأنشطة وأبدعت تحت رعاية ياسر عكاشة مدير الإدارة والدكتور محمد كامل وكيل الإدارة، وهاني طلعت علام مدير الخدمات التربويه بالإدارة".

وبدأت المدارس إجازة نصف العام الدراسى، وفقا للخريطة الزمنية المحددة للعام الدراسي الحالي 2022 - 2023، بعد أن انتهت الامتحانات نهاية الأسبوع الماضي، على أن يعود الطلاب من رياض الأطفال حتى الثالث الثانوى العام والفنى للدراسة في الفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي الحالي يوم 9 فبراير المقبل.

 

جدير بالذكر أن وزارة التربية والتعليم، طالبت المديريات التعليمية بوضع برنامج لتنظيم بعض الندوات التثقيفية والتى تهدف إلى محاربة الإرهاب الفكرى بكافة أشكاله ومكافحة ظاهرة التنمر بمختلف أشكالها بين الطلاب وبعضهم البعض أو بين المعلمين والطلاب وتفعيل دور الاخصائيين الاجتماعيين فى التصدى لهذه الممارسات بين الطلاب ومتابعة سلوكيات الطلاب داخل المدارس من كافة الجوانب التربوية والتعليمية والصحية والنفسية.

الأنشطة الطلابية
الأنشطة الطلابية

 

النشاط الطلابى
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