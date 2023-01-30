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البحوث الفلكية: القمر يقترن بالحشد النجمى وكوكب المريخ اليوم وغدا فى مشهد بديع

الإثنين، 30 يناير 2023 03:04 م
البحوث الفلكية: القمر يقترن بالحشد النجمى وكوكب المريخ اليوم وغدا فى مشهد بديع الدكتور أشرف تادرس أستاذ الفلك بالمعهد القومي للبحوث الفلكية والچيوفيزيقية
كتب ـ محمود راغب

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كشف الدكتور أشرف تادرس أستاذ الفلك بالمعهد القومي للبحوث الفلكية والچيوفيزيقية، أننا سنكون على موعد اليوم الإثنين وغدا الثلاثاء مع اقتران القمر مع الحشد النجمي "الثريا" للمرة الثانية خلال هذا الشهر من جهة، كما يقترن القمر مع كوكب المريخ للمرة الثانية خلال هذا الشهر من جهة أخرى.
 
وأضاف أستاذ الفلك بالمعهد القومي للبحوث الفلكية والچيوفيزيقية، فى تصريحات له، أن القمر سيترائى مساء اليوم بين "الثريا" والمريخ ثم إلى يسار المريخ مساء بعد غد، ويظل هذا المشهد بالسماء إلى أن يبدأ بالغروب في الساعة 1:30 بعد منتصف الليل في اليوم الأول ، ثم في الساعة 2:30 بعد منتصف الليل في اليوم الثاني .
 
وأشار تادرس إلى أن مصطلح الاقتران يعني اقتراب جرم سماوي من جرم سماوي اخر في حدود عدد من الدرجات القوسية عندما يتم مشاهدتهما من الأرض، وهو اقتراب زاوي ظاهري غير حقيقي ليس له علاقة بالمسافات ، أما المسافة الحقيقة بينهما فهي كبيرة جدا تقدر بمئات الملايين او المليارات من الكيلومترات.
 
وأكد الدكتور أشرف تادرس، أن جميع الظواهر والأحداث الفلكية ليس لها أي أضرار على صحة الإنسان أو نشاطه اليومي على الأرض باستثناء الظواهر النهارية المتعلقة بالشمس (مثل كسوف الشمس أو مرور كوكب عطارد أو الزهرة أمام قرص الشمس) حيث أن النظر إلي الشمس بالعين المجردة عموما يضر العين كثيرا ، أما باقي الظواهر الفلكية فتحدث ليلا أثناء غياب الشمس ومشاهدتها ممتعة ويحبها الهواة والمهتمين لمتابعتها وتصويرها بشرط صفاء الجو وخلو السماء من السحب والغبار وبخار الماء.
 
 
 

القمر

القمر يقترن بالمريخ

القمر والثريا

القمر والمريخ والثريا

الفلك



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