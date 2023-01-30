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السكة الحديد تشغل خدمة جديدة بعربات ثالثة مكيفة "إسكندرية/أسوان" والعكس

الإثنين، 30 يناير 2023 04:47 م
السكة الحديد تشغل خدمة جديدة بعربات ثالثة مكيفة "إسكندرية/أسوان" والعكس قطار - صورة أرشيفية
كتب سيد الخلفاوى

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أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر عن تشغيل خدمة جديدة بعربات درجة ثالثة مكيفة بين (الإسكندرية وأسوان) والعكس، وذلك اعتبارا الأربعاء الموافق 1 / 2 / 2023 ، حيث تقرر تشغيل قطار 3006 بعربات ثالثة مكيفة من الإسكندرية إلى أسوان، يقوم من محطة الإسكندرية الساعة 21.45 يصل لمحطة القاهرة الساعة 00.25 ويقوم منها الساعة 00,50 يصل لمحطة أسوان 13,30طبقاً للجدول المرفق، واعتبارا من يوم الخميس الموافق 2 / 2 / 2023 تشغيل قطار 3007 بعربات ثالثة مكيفة من أسوان إلى الإسكندرية حيث يقوم من محطة أسوان الساعة 10.00 ويصل لمحطة القاهرة الساعة 22.25 ويقوم منها الساعة 23.00 ويصل لمحطة الاسكندرية الساعة 1.40طبقاً للجدول المرفق.

وفى السياق شغلت السكة الحديد عربات درجة ثالثة مكيفة لأول مرة على عدد من الخطوط، وذلك بعد استيراد هدة العربات من المجر، حيث كانت تعاقدت الهيئة على استيراد 850 عربة مكيفة من المجر، منهم 500 عربة درجة ثالثة مكيفة يتم تقديمها للركاب لأول مرة فى تاريخ الهيئة و 180 عربة درجة ثانية فاخرة و 90 عربة درجة أولى فاخرة و 80 عربة بوفيه مكيفة، بالاضافة إلى 500 عربة درجة ثالثة تهوية ديناميكية،

وشغلت السكك الحديدية، عربات درجة ثالثة مكيفة علي خطي القاهرة / المنصورة والاسكندرية / المنصورة، وذلك فى إطار التطوير المستمر الذى تقوم به الهيئة القومية لسكك حديد مصر للعمل على توفير أفضل خدمات السكة الحديد للعمل على راحة الركاب وتحقيق أكبر قدر من التيسير عليهم والارتقاء بالخدمات المقدمة لهم من خلال تشغيل قطارات جديدة .

كما شغلت الهيئة، عربات درجة ثالثة مكيفة علي خطي القاهرة /بورسعيد، والاسكندرية /بورسعيد، و ذلك مع بداية العام الجديد وفي ظل التطوير المستمر الذي تقوم به الهيئة القومية لسكك حديد مصر للعمل على توفير سبل الراحة اللركاب وتحقيق أكبر قدر من التيسير عليهم والارتقاء بالخدمات المقدمة لهم من خلال تشغيل قطارات جديدة.

وبدأت السكة الحديد، تشغيل خدمة جديدة بعربات درجة (ثالثة مكيفة) بين محطتي المنيا / سوهاج والعكس، وذلك فى إطار حرص وزارة النقل المتمثلة فى الهيئة القومية لسكك حديد مصر لتقديم أفضل خدمة لجمهور الركاب. 

مواعيد القطارات
مواعيد القطارات

 


الدرجة الثالثة المكيفة

عربات درجة ثالثة

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القطارات المكيفة

خط القاهرة اسكندرية

اليوم السابع بلس



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