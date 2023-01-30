مستشار التموين: نتوقع إنتاج 200 كيلو ذهب شهريا من منجم إيقات بالصحراء الشرقية

كتب مدحت وهبة

أكد الدكتور ناجي فرج، مستشار وزير التموين لشؤون صناعة الذهب، إنه متوقع إنتاج ما يقرب من 200 كيلو ذهب شهريا من منجم إيقات بالصحراء الشرقية، مشيرا إلى أن التشغيل الفعلى للمنجم سيكون اعتبارا من الأسبوع المقبل بعد إنتاج أول سبيكة ذهب من المنجم، والذي تم اكتشافه خلال شهر يونيو 2022.

وأضاف ناجى فرج في تصريحات لـ" اليوم السابع" أنه بالرغم من وجود العديد من مناجم الذهب إلا أنه يتم إنتاج الذهب من عدد قليل وأن منجم إيقات بالصحراء الشرقية من المتوقع أن يساهم في زيادة معدلات إنتاج الذهب ورفع الاحتياطي الاستراتيجي، ومنجم إيقات يوجد به احتياطي يقرب من 1.1 مليون أوقية من الذهب.

كان ناجى فرج قد أكد أن التنقيب عن الذهب من الأدوات الجيدة للدولة؛ وهو واجب قومي، لافتًا إلى وجود أماكن أخرى عامرة بالمعدن الأصفر؛ وهي العملة المعتمدة حول العالم، مشيرًا إلى أن ارتفاع الاحتياطي الاستراتيجي من الذهب يُعطي قوة للجنيه المصري وأنه لابُد من أن تكون عمليات استخراج الذهب بأيادي مصرية، مؤكدًا أن خام الذهب موجود ومتوفر في عدة مناطق مصرية؛ وبالشراكة مع الشركات القومية في الاستخراج؛ سيكون لهذا الأمر تأثير جيد على قطاع التنجيم في مصر قائلا :"استخراج الذهب من منجم السكري يساهم في رفع الاحتياطي الاستراتيجي من الذهب إلى 300 طن؛ مما يساهم في رفع قيمة العملة المحلية"

وأشار ناجي فرج، إلى أنه من المفترض استقدام شركات مصرية لاستخراج الذهب من المثلث الذهبي جنوب غرب سفاجا؛ والموجود على مساحة 250 كيلومتر مربع؛ بدلاً من ترك هذه المناطق للتنقيب العشوائي.

تشهد أسعار الذهب اليوم الاثنين انخفاض بحوالي 20 جنيها في التعاملات المسائية لينزل الذهب قرب ادني مستوى له في أكثر من شهر تقريبا، وهبط جرام الذهب عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر اليوم إلي 1720 جنيها للجرام