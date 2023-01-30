حصاد الوزارات.. إعلان نتائج الصف السادس الابتدائى فى مدارس الجيزة غداً

شهدت دواوين الوزارات، اليوم، نشاطا مكثفا، فى إطار المتابعات اليومية للوزراء أو الجولات الميدانية، وفى هذا الإطار يرصد اليوم السابع حصاد الوزارات على مدار اليوم:
السكة الحديد تشغل خدمة جديدة بعربات ثالثة مكيفة "إسكندرية/أسوان" والعكس
الصحة: تدهور الحالة النفسية للعاملين يؤثر على إنتاجهم
الخارجية المصرية تقدم التعازى لباكستان فى ضحايا مسجد بمدينة بيشاور
فاكسيرا: من 50 إلى 70% من حالات دخول المستشفى بسبب الأنفلونزا تحدث لكبار السن
السكة الحديد: تشغيل قطار تالجو الثانى على خط القاهرة الأقصر خلال أيام
إعلان نتائج الصف السادس الابتدائى فى مدارس الجيزة غداً
كهرباء القناة: إنشاء مركز تحكم آلى بشرم الشيخ بتكلفة 700 مليون جنيه
الزراعة تتابع مشاتل الخضر والفاكهة والصوب الزراعية وزراعات البطاطس بالغربية
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة