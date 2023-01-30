اليوم السابع
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حصاد الوزارات.. إعلان نتائج الصف السادس الابتدائى فى مدارس الجيزة غداً

الإثنين، 30 يناير 2023 05:04 م
حصاد الوزارات.. إعلان نتائج الصف السادس الابتدائى فى مدارس الجيزة غداً امتحانات - صورة أرشيفية
كتب: محمد الأحمدى

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شهدت دواوين الوزارات، اليوم، نشاطا مكثفا، فى إطار المتابعات اليومية للوزراء أو الجولات الميدانية، وفى هذا الإطار يرصد اليوم السابع حصاد الوزارات على مدار اليوم:
 
السكة الحديد تشغل خدمة جديدة بعربات ثالثة مكيفة "إسكندرية/أسوان" والعكس
 
الصحة: تدهور الحالة النفسية للعاملين يؤثر على إنتاجهم
 
الخارجية المصرية تقدم التعازى لباكستان فى ضحايا مسجد بمدينة بيشاور
 
فاكسيرا: من 50 إلى 70% من حالات دخول المستشفى بسبب الأنفلونزا تحدث لكبار السن
 
السكة الحديد: تشغيل قطار تالجو الثانى على خط القاهرة الأقصر خلال أيام
 
إعلان نتائج الصف السادس الابتدائى فى مدارس الجيزة غداً
 

 


حصاد الوزارات

السكه الحديد

الصحه

وزاره الخارجيه

فاكسيرا

الصف السادس الابتدائى

كهرباء القناه



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