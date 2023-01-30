السكة الحديد: تشغيل قطار تالجو الثانى على خط القاهرة الأقصر خلال أيام

أكدت هيئة السكة الحديد ، أنه سيتم تشغيل القطار الثانى من فئة تالجو الإسبانى خلال أيام على خط القاهرة الأقصر، وذلك تنفيذا لتوجيهات المهندس كامل الوزير وزير النقل، وذلك بعد تشغيل القطار الأول على خط القاهرة الإسكندرية، حيث يتم الآن تشغيل القطار الثانى تجريبى بدون ركاب على خط الصعيد، استعدادا لتشغيله بركاب.

وأضافت الهيئة أن وزير النقل وجه بتشغيل القطار الثالث لتالجو على خط القاهرة أسوان، والقطار الرابع على خط القاهرة الإسكندرية، والخامس على خط القاهرة الاقصر، والسادس على خط القاهرة أسوان.

وأكدت مصادر بالهيئة أنه لم يتم تحديد سعر تذكرة تالجو على خط الصعيد حتى الان، موضحة أن قطار تالجو لن يتوقف فى المراكز وسيتوقف فى المحافظات فقط.

ويشكل تشغيل هذا القطار الفاخر نقلة نوعية هائلة فى تاريخ قطارات سكك حديد مصر حيث تماثل قطارات تالجو الفاخرة القطارات العاملة بالدول الاوربية وستقدم أعلى مستويات الخدمة لجمهور الركاب حيث تتميز بتقنيات حديثة متطورة وبالسرعة التشغيلية العالية التى تصل إلى 160 كم / ساعة بالإضافة إلى جود انظمة هوائية لإمتصاص الاهتزازات مما يحقق الراحة التامة للركاب فى السرعات العالية و كراسى مخصصة لذوى الهمم وكذلك وجود شاشات عرض لكل كرسى بعربات الدرجة الاولى ومركزية بعربات الدرجة الثانية و نظام انذار حريق للحفاظ على سلامة الركاب ودورات مياه بأحدث تصميم واخرى مخصصة لذوى الهمم و كاميرات مراقبة وغرفة مراقبة لتأمين الركاب وبوفيه متميز يقدم أعلى المستويات لجمهور الركاب .