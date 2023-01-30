فاكسيرا: من 50 إلى 70% من حالات دخول المستشفى بسبب الأنفلونزا تحدث لكبار السن

قال الدكتورمصطفى محمدى رئيس المركز القومى للتطعيمات بفاكسيرا، إن 50 إلى 70 % من حالات دخول المستشفى بسبب الأنفلونزا تحدث لكبار السن 65 عاما فما فوق، وهو ما يتطلب حمايتهم والحرص على التطبيق .
وقالت وزارة الصحة والسكان إن لقاح الأنفلونزا الموسمية يعزز صحة الجسم ويقلل فرص الإصابة بالمضاعفات الخطرة، وهو ما يتطلب الحرص على تلقية بشكل سنوى خاصة للفئات عالية الخطورة.
وتابعت وزارة الصحة والسكان إن اللقاح متوفر بالصيدليات الحرة وفروع المصل واللقاح على مستوى الجمهورية.
وأعلنت الشركة القابضة للمستحضرات الحيوية واللقاحات فاكسيرا توفير لقاح الأنفلونزا الموسمية الرباعى فى مقر الشركة بالعجوزة، وفروعها فى المحافظات والقاهرة الكبرى، وكشفت فاكسيرا أن سعر الجرعة 170 جنيها + 10 جنيهات رسم خدمة التطعيم.
وأكدت الشركة القابضة للمستحضرات الحيوية واللقاحات على الفئات الأكثر عرضة للإصابة بالأنفلونزا، هي:
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة