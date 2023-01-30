القوى العاملة: تسليم 51 عقد عمل لذوى الهمم في الدقهلية

كتبت – مرام محمد

نظمت مديرية القوى العاملة بمحافظة الدقهلية ملتقى توظيف لذوى القدرات الخاصة وفر 51 فرصة عمل في 17 منشأة من منشآت القطاع الخاص والاستثمارى في مدينة ميت غمر ودماص بالمحافظة، وذلك تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية، ووزير القوى العاملة حسن شحاتة بالاهتمام بذوى الهمم وتوفير فرص تدريب وتشغيل ملائمة لتوفير حياة كريمة لهم ولأسرهم ودمجهم في المجتمع والمشاركة في التنمية .

وأوضح ياسر سعيد مدير مديرية القوى العاملة بالدقهلية، في تقريره الذى تلقته الوزارة، أنه تم تسليم 51 من ذوى القدرات عقود عمل بالشركات الواقعة في منطقتى ميت غمر ودماص، بحضور مديري الإدارات بالمديرية، وذلك لدمجهم في سوق العمل وتحسين مستويات معيشتهم للاستفادة من قدراتهم ودفع عجلة التنمية الاقتصادية في البلاد .

وأضاف مدير المديرية أن المديرية حريصة كل الحرص على تطبيق القانون واستيفاء كافة المنشآت لنسبة الـ5% من إجمالي عدد العاملين من ذوي الهمم طبقاً للقانون رقم 10 لسنة 2018، وإلزام المنشآت بتطبيق تلك النسبة وفقاً لاحكام هذا القانون، من خلال أجهزة التفتيش العمالى ومكاتب التشغيل التابعة للمديرية وتحت رعاية الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية .

جدير بالذكر، أن وزارة القوى العاملة أعلنت استمرارها فى حصر المنشآت فى المحافظات - التى تقوم مديريات القوى العاملة بحصرها، تمهيدا لإعداد قاعدة بيانات متكاملة بأعداد المنشآت ونسبة تعيين ذوى الهمم بها والنسبة المطلوب تعينها- من واقع الأوراق الرسمية الخاصة بالمنشآت ونسب التعيين من بيانات التأمينات الاجتماعية.

ووجه حسن شحاتة وزير القوى العاملة، مديرى المديريات بالاهتمام بذوى الإعاقة ومعاملتهم المعاملة الكريمة اللائقة واستحداث برامج تدريبية تتوافق مع درجة الإعاقة لكل شخص، داخل مراكز التدريب المهنى التابعة للمديريات ووحدات التدريب المتنقلة الموجودة فى قرى ونجوع المحافظات التى تعمل فى نطاق المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، ثم العمل على توفير فرص عمل مناسبة لهم فى المنشآت والشركات التى تحتاج استكمال نسب الـ5% بداخلها ويتماشى ذلك مع قرار الوزير شحاتة تشكيل الوحدة المركزية لمتابعة تدريب وتشغيل ورعاية الأشخاص ذوى الإعاقة، والتى تهدف إلى العمل على دمج الأشخاص ذوى الإعاقة فى سوق العمل وتمكينهم اقتصاديا من خلال عمليات التدريب والتأهيل والتشغيل وتقديم الرعاية والحماية اللازمة لتحسين شروط العمل وظروفه.



تسليم 51 عقد عمل لذوى الهمم في الدقهلية



تسليم عقود العمل لذوي الهمم



توفير فرص عمل لذوي الهمم في الدقهلية



فرص عمل لذوي الهمم في الدقهلية