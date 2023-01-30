كهرباء القناة: إنشاء مركز تحكم آلى بشرم الشيخ بتكلفة 700 مليون جنيه

كتبت رحمة رمضان

كشف المهندس سامي أبو وردة رئيس شركة القناة لتوزيع الكهرباء، أنه جارٍ الانتهاء من إنشاء مركز التحكم الآلي لشبكات الجهد المتوسط والمنخفض بمدينة شرم الشيخ، بتكلفة 700 مليون جنيه، لتحديد أعطال المتوسط والمنخفض وعمل المناورات لتقليل زمن ومدة إصلاح الأعطال، وتم الانتهاء من المرحلة الأولى لمتابعة التحكم الخاص بمدينة شرم الشيخ.

أوضح أبو وردة فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أنه فى قطاع جنوب سيناء والذى يضم كلا من رأس سدر، أبو رديس، أبو زنيمة ، سانت كاترين ، الطور ، سانت كاترين ، شرم الشيخ و دهب و نويبع و طابا ويشمل حوالى 45 مركز وقرية ، يبلغ عدد المشتركين به حوالى (119 الف) مشترك تم خلال الفترة من يوليو 2014 حتى 2022 وتم ادخال المنظومة الجديدة للعدادت مسبوقة الدفع حيث وصل عدد المشتركين (43 الف) ، وايضا تم تنفيذ أعمال توسع واحلال لرفع كفاءة الشبكة الكهربائية بالمحافظة وتحسين الخدمة للمشتركين بتكلفة بلغت مليار و 700 مليون جنيه.

و أوضح ابو وردة أنه تم انشاء مركز خدمة العملاء بمبلغ 8 مليون جنيه ويشمل مركز خدمة لذوي الهمم بأحدث الوسائل لأنهاء مصالحهم فورا و مركز خدمة المستثمرين وبه صالة لخدمة المستثمرين بالإضافة إلى صالة خدمة عملاء للجمهور وبه عدد 14 شباك امامي وخلفي يقدم خدمة مميزة للمواطنين ويقوم بتقديم كافة الخدمات الخاصة بالشركة و مركز للمنطقة الذكية حيث يقوم المواطن انهاء الخدمات دون الاحتياج الي احد باي من العاملين بالشركة ، موضحا أنه تم تجهيز سيارة متنقلة تعمل بالطاقة الشمسية مجهزة بأحدث اجهزة الحاسب الالي لتقديم كافة خدمات الكهرباء وشحن العدادات للمواطنين ( مركز خدمة متنقل ).