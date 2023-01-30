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إعلان نتائج الصف السادس الابتدائى فى مدارس الجيزة غداً

الإثنين، 30 يناير 2023 12:42 م
إعلان نتائج الصف السادس الابتدائى فى مدارس الجيزة غداً امتحانات
كتبت - مرام محمد

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أعلنت مديرية التربية والتعليم بالجيزة، أن غدا الثلاثاء الموافق 31 يناير، موعد إعلان نتائج امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2022-2023 للصف السادس الابتدائي.

وأكدت المديرية أنه حرصا على عدم حدوث تكدس داخل المؤسسات التعليمية والتسهيل على أولياء الأمور أثناء إعلان نتائج امتحانات الفصل الدراسي الأول للمراحل المختلفة، حرصت على توحيد إعلان النتائج، وتقسيمها على أيام، ليتم إعلانها بشكل موحد على مستوى المحافظة، على أن تعلن في مكان واضح وتتاح لجميع أولياء الأمور.

وأوضحت "المديرية" جداول إعلان امتحانات الفصل الدراسي الأول لطلاب صفوف النقل على النحو الآتي:

-الأحد 29 يناير: إعلان نتيجة الصفين الرابع الابتدائي والأول الإعدادي

-الإثنين 30 يناير: إعلان نتيجة الصفين الخامس الابتدائي والثاني الإعدادي

-الثلاثاء 31 يناير: إعلان نتيجة الصف السادس الابتدائي

-الأحد 5 فبراير: إعلان نتيجة الصف الأول الثانوي

-الإثنين 6 فبراير: إعلان نتيجة الصف الثاني الثانوي

وأشارت مديرية التربية والتعليم بالجيزة، أنه فور الانتهاء من أعمال تصحيح امتحانات طلاب الشهادة الإعدادية للفصل الدراسى الأول، واعتماد النتيجة من قبل اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، سوف يتم الإعلان عنها وطرق الحصول عليها للتيسير على المواطنين، مشيرة إلى أن من المرجح اعتماد النتيجة فى بداية الأسبوع الثانى من إجازة نصف العام والتى تنتهى يوم الخميس الموافق 9 فبراير 2023.

جدير بالذكر أن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى أكدت على أن نتائج امتحانات الفصل الدراسي الأول لصفوف النقل مكملة لدرجات امتحانات الفصل الدراسى الثانى، مشيرة إلى أن الهدف من الامتحان ليست الدرجات ولكن التعلم الحقيقى، متابعة: نتائج الطلاب وسيلة لتعريف الطلاب بمستواهم خلال الفصل الدراسي الأول.


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